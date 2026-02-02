Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dal 9 al 13 febbraio 2026 rivelano che Matteo Portelli riuscirà a incastrare Ettore Marchesi, nel momento in cui si renderà conto che l'uomo sta giocando sporco ai danni del grande magazzino milanese per favorire la Galleria Milano Moda.
Intanto la piccola Anita continuerà a stare male e le sue condizioni di salute precarie desteranno grande preoccupazione mentre Rosa riceverà una proposta di lavoro molto allettante da parte di Tancredi Di Sant'Erasmo.
Matteo incastra Ettore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9-13 febbraio
Matteo continuerà a lavorare alacremente alla realizzazione del cortometraggio che vede coinvolta anche Odile ma, ben presto, si ritroverà a fare i conti con una amara sorpresa: un cambio di riprese per favorire la Galleria Milano Moda a danno del Paradiso delle signore.
Il giovane Portelli si renderà conto subito che dietro a questo cambiamento si cela lo zampino di Ettore Marchese, motivo per il quale deciderà di andare ad affrontarlo.
Tra i due ci sarà un accesissimo scontro verbale in presenza della stessa Odile, la quale proverà a mediare per fare in modo che non arrivino ai ferri corti.
Il piano diabolico dell'astuto Ettore, quindi, verrà smascherato da Matteo che non si farà scrupoli ad incastrarlo per metterlo in difficoltà.
Anita sta molto male: trame Il Paradiso delle signore 10
Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dal 9 al 13 febbraio, inoltre, rivelano che la piccola Anita continuerà a stare male.
In un primo momento sembrerà una semplice influenza ma, col passare dei giorni, alcuni sintomi non rassicureranno affatto suo padre Enrico, che deciderà di andare fino in fondo per cercare di capire cosa sta succedendo alla sua bambina.
Intanto si avvicina il giorno di San Valentino e le veneri cominceranno a organizzarsi per trascorrere al meglio la serata.
Anche Fulvio e Caterina ne approfitteranno della festa degli innamorati per riscoprire la forza del loro legame affettivo.
Agata e Mimmo, invece, cominceranno a organizzare il loro trasferimento a Firenze dove intendono iniziare una nuova vita.