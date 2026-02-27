Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore che saranno trasmesse dal 9 al 13 marzo in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Rosa si ritroverà a fare una scoperta del tutto inaspettata nel momento in cui le verrà chiesto di intraprendere un'inchiesta per scoprire la verità sull'avvelenamento dei bambini.

Nel frattempo Ciro proseguirà la sua missione per trovare una cuoca da assumere all'interno della Caffetteria e si mostrerà particolarmente furioso, anche dopo che Don Saverio le proporrà una cuoca che potrebbe avere tutte le carte in regola per l'assunzione.

Rosa fa una scoperta inaspettata: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 9 al 13 marzo

Enrico cercherà di fare il possibile per portare a galla la verità in merito all'avvelenamento dei bambini, dovuto alla presenza di sostanze tossiche presenti nel terreno in cui giocavano.

Il medico, però, inizierà a temere che i tempi della giustizia possano essere fin troppo lunghi, tanto da decidere di seguire il consiglio di Marta Guarnieri, che gli proporrà di far partire una inchiesta, chiedendo a Rosa di indagare.

La giornalista deciderà di occuparsi del caso e comincerà le sue indagini, al punto da fare subito una scoperta che si preannuncia del tutto inaspettata che vedrà coinvolto il commendatore Umberto Guarnieri.

Ciro Puglisi su tutte le furie nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore fino al 13 marzo

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore previsti dal 9 al 13 marzo su Rai 1, inoltre, rivelano che Ciro Puglisi porterà avanti la sua missione legata alla ricerca di una nuova cuoca da poter assumere all'interno della Caffetteria, dopo l'addio di Mimmo.

Il capofamiglia dei Puglisi si mostrerà alquanto furioso, anche dopo che Don Saverio le presenterà una donna per il colloquio: si chiama Ivana Fabbri, una cuoca che avrà tutte le referenze richieste per intraprendere questa nuova avventura professionale.

La reazione di Ciro, però, non sarà delle migliori e finirà per avere subito uno scontro infuocato con Ivana. Tra Cesare e Irene, invece, continuerà a esserci un clima particolarmente teso che li porterà a scontrarsi.