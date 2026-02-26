Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un gesto inaspettato da parte di uno dei protagonisti più influenti della soap. Nella puntata in onda venerdì 6 marzo alle 16:10 su Rai 1, Umberto compirà infatti un atto di grande generosità: acquisterà i farmaci necessari per curare i bambini malati appartenenti alle famiglie più povere, salvando loro la vita. Parallelamente, Marcello sarà determinato a fare chiarezza sul passato di Valeria e sui problemi finanziari che la donna sembra nascondere. La sua indagine potrebbe portare alla luce verità scomode e cambiare gli equilibri tra i personaggi.

Spazio infine alle vicende di Irene, che deciderà di affrontare Cesare una volta per tutte, pronta a mettere ordine nei sentimenti e nelle tensioni che li dividono.

Enrico torna dalla Svizzera e Umberto fa una donazione per i farmaci

Le vicende dei piccoli protagonisti de Il Paradiso delle signore continueranno a tenere banco anche nelle prossime puntate, e non mancherà uno sviluppo decisivo. Enrico tornerà dal suo breve viaggio in Svizzera, dove si sarà recato per procurarsi il farmaco necessario a curare i bambini malati. La situazione si è aggravata quando, nell’ordine, Anita, Michelino e Maurizio si sono ammalati. Le analisi riveleranno che i piccoli avranno contratto un’intossicazione dovuta al contatto con un terreno contaminato.

Una volta scoperta l’esistenza di una medicina in grado di guarirli, Enrico andrà all'estero per reperirla. Al suo rientro a Milano, però, accadrà qualcosa di inaspettato: Umberto verrà a sapere dal genero che il farmaco avrà un costo molto elevato, impossibile da sostenere per molte famiglie. Di fronte a questa realtà, Guarnieri prenderà una decisione importante e si mostrerà estremamente generoso, scegliendo di finanziare l’acquisto del medicinale anche per i bambini delle famiglie meno abbienti, così da garantire la cura a tutti.

Marcello indaga su Valeria Craveri

A Il Paradiso delle Signore ci sarà spazio anche per una nuova collaborazione destinata a creare movimento al grande magazzino. Marcello darà infatti il via all’apertura di un angolo lingerie dedicato ai prodotti dell’azienda di Valeria Craveri, ma l’entusiasmo iniziale lascerà presto spazio ai dubbi.

Barbieri noterà infatti che la situazione economica di Valeria sarà disastrosa: l’imprenditrice risulterà sommersa dai debiti e questo dettaglio metterà Marcello in forte allarme. Convinto che la donna possa nascondere qualcosa, deciderà di affrontarla direttamente e le chiederà spiegazioni sia sulle finanze della sua ditta sia sul suo passato, senza alcun giro di parole. Nel frattempo, Irene dovrà fare i conti con le tensioni nate dopo che Cesare ha scoperto l’accordo segreto tra lei e la zia Sandra, rivelato da Rebecca attraverso la lettera consegnata al fratello. Dopo giorni di litigi e incomprensioni, Irene troverà finalmente il coraggio di affrontare Cesare una volta per tutte, decisa a chiarire la situazione e a difendere le proprie scelte.