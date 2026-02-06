Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia Rai. Quest'anno, infatti, l'appuntamento con la soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina avrà una durata maggiore nella fascia pomeridiana, dato che non chiuderà a inizio maggio così come è accaduto nelle scorse stagioni.

Complice anche il calo di ascolti e la scelta di non lasciare troppo spazio alle serie turche trasmesse su Canale 5, si è scelto di allungare la durata complessiva di questa decima stagione.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 10: ecco cosa succederà

L'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle signore prosegue la sua marcia trionfante nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia Rai, seppur con dei risultati d'ascolto leggermente più bassi rispetto al passato.

Quest'anno, infatti, Mediaset ha scelto di dichiarare guerra alla programmazione della rete ammiraglia schierando nella fascia pomeridiana delle 16:00 la soap opera turca La forza di una donna, che da questa estate ha saputo conquistare e far breccia nel cuore degli spettatori, registrando ascolti in costante crescita fino a raggiungere la soglia del 27% di share.

Si allunga la durata de Il Paradiso delle signore 10 nella fascia pomeridiana

Per questa stagione, quindi, i vertici della tv di Stato e i produttori della soap hanno scelto di allungare la durata complessiva de Il Paradiso delle signore nella stagione tv 2026, così da evitare di sospenderla a inizio maggio come è accaduto nelle stagioni televisive precedenti.

Come annunciato da Roberto Farnesi attraverso un post sui social, quest'anno Il Paradiso delle signore andrà avanti per più tempo, raggiungendo così un numero di puntate più elevato.

Gli spettatori, quindi, potranno assistere alle vicende di Umberto, Adelaide e tutti gli altri protagonisti che popolano il celebre grande magazzino milanese almeno fino a fine maggio, dopodiché dovrebbe arrivare la consueta pausa estiva per la soap opera, in attesa di scoprire quale sarà il suo destino nella prossima stagione televisiva Rai 2026-2027, con l'undicesima stagione.