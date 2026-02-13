Con il gran finale de Il Paradiso delle signore 10 in programma entro fine maggio su Rai 1, non si esclude che Marcello Barbieri possa tornare indietro sui suoi passi, al punto da decidere di fare un passo avanti importante e al tempo stesso inaspettato verso la sua ex Adelaide.

Barbieri potrebbe rendersi conto di aver sbagliato nei confronti della donna, al punto da decidere di chiederle perdono e soprattutto provare a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore con una proposta di matrimonio ufficiale.

Il ritorno di Adelaide ne Il Paradiso delle signore

Con le puntate che porteranno verso il gran finale di questa decima stagione della soap opera si assisterà a un deterioramento del rapporto tra Marcello e Rosa Camilli, i quali si mostreranno sempre più distanti e lontani l'uno dall'altro.

La giornalista del Paradiso Market apparirà sempre più in sintonia con Tancredi Di Sant'Erasmo, con il quale porterà avanti una proficua collaborazione dal punto di vista professionale.

Intanto, però, ci sarà spazio anche per il ritorno in scena della contessa Adelaide: dopo un lungo periodo di assenza rimetterà piede a Milano all'interno della sua amata villa Guarnieri e dovrà fare i conti con ciò che aveva lasciato in sospeso prima della sua partenza.

Marcello chiede ad Adelaide di sposarlo: ipotesi trame Il Paradiso delle signore

Un ritorno che potrebbe avere delle conseguenze importanti e inaspettate sul suo ex Marcello Barbieri, il quale si ritroverebbe spiazzato dalla presenza della donna che fino a qualche tempo prima avrebbe voluto sposare al più presto.

Non è escluso, quindi, che Marcello possa sentire il bisogno di tornare indietro sui suoi passi nel corso degli episodi conclusivi de Il Paradiso delle signore 10.

Il giovane Barbieri si ritroverebbe così a confessare i suoi veri sentimenti ad Adelaide, svelandole di non averla mai dimenticata e di non aver mai smesso di amarla per davvero.

In questo modo Marcello ammetterebbe di aver sbagliato nei confronti di Adelaide, perché non avrebbe dovuto lasciarla e mettere un punto fermo alla loro storia d'amore, consapevole del fatto che quelle emozioni e quelle sensazioni non le avrebbe mai più riprovate con nessun'altra donna in vita sua.