Negli ultimi giorni Roberto Farnesi ha acceso la curiosità dei fan de Il Paradiso delle signore con un annuncio arrivato direttamente dalle sue storie Instagram. L’attore, volto storico della soap, ha infatti anticipato che la decima stagione non seguirà più il tradizionale formato da 160 puntate: il nuovo capitolo sarà decisamente più lungo, segnando un cambio di passo importante nella produzione e confermando l’ottima salute della serie di Rai 1. Secondo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, il numero degli episodi potrebbe salire a 180, quindi una ventina in più rispetto al consueto.

La rivelazione su Instagram di Roberto Farnesi

A far esplodere l’entusiasmo dei fan è stato lo stesso Roberto Farnesi, che nelle sue storie Instagram ha condiviso un messaggio breve ma decisamente eloquente. L’attore, volto amatissimo del commendatore Umberto Guarnieri, ha scritto: "Questa stagione avrà molte puntate in più rispetto alle altre”, confermando così le indiscrezioni che circolavano da settimane. Il post, accompagnato da una foto dal set, ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico, lasciando intendere che la decima stagione de Il Paradiso delle signore sarà più ricca, più lunga e forse anche più intensa del previsto. Un annuncio che non solo conferma l’ottimo stato di salute della serie, ma suggerisce anche che la produzione abbia deciso di investire ulteriormente su una delle fiction più amate del daytime di Rai 1.

Roberto Farnesi annuncia ai fan che il meglio deve ancora venire

A dare nuova forza all’ondata di indiscrezioni è stato proprio Roberto Farnesi, che nelle sue storie Instagram ha condiviso un messaggio capace di far impennare l’entusiasmo del pubblico. L’attore, volto amatissimo del Commendatore Guarnieri, ha pubblicato una foto dal set accompagnandola con una frase che sembra una promessa: "E il meglio deve ancora venire". Un commento breve ma potentissimo, che ha immediatamente alimentato la curiosità dei fan e lasciato intuire che la decima stagione de Il Paradiso delle signore non sarà soltanto più lunga del previsto, ma anche ricca di colpi di scena e sviluppi narrativi di peso. Un indizio che sembra confermare la volontà della produzione di alzare ulteriormente l’asticella, regalando al pubblico un capitolo ancora più ambizioso della soap di Rai 1.

Resta ora da capire se le puntate saranno davvero 180, come suggerivano alcune indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, oppure se il numero definitivo sarà diverso. È comunque utile ricordare che la soap solitamente si conclude intorno alla prima settimana di maggio: con una ventina di episodi aggiuntivi, la messa in onda potrebbe estendersi fino a coprire l’intero mese di maggio.