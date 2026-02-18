Pietro Masotti annuncia lo stop delle riprese per questa decima stagione de Il Paradiso delle signore, la fortunata soap opera del primo pomeriggio in onda su Rai 1.

Anche quest'anno, per gli attori protagonisti della serie è giunto il momento di girare gli episodi conclusivi di questo capitolo e l'attore di Marcello, sul suo canale Instagram, ha voluto condividere una serie di scatti che racchiudono il meglio di questi lunghi mesi trascorsi sul set romano della serie.

Cambio programmazione per il finale de Il Paradiso delle signore 10

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore è confermato nella fascia pomeridiana di Rai 1 fino al prossimo maggio.

Quest'anno, a differenza delle passate stagioni televisive, i vertici della tv di Stato hanno deciso di aumentare il numero di episodi complessivi della soap opera, che non saranno più 160 come accaduto in precedenza.

La soap opera, quindi, non chiuderà i battenti a inizio maggio come è accaduto lo scorso anno bensì andrà avanti fino al prossimo 22 maggio, sempre nello slot orario che va dalle 16:10 alle 17 circa.

Pietro Masotti annuncia lo stop delle riprese de Il Paradiso delle signore 10: 'Fine set'

Una notizia che farà sicuramente piacere ai tantissimi appassionati della serie anche se, dal giorno successo, comincerà la consueta lunga pausa estiva per la soap che si fermerà anche quest'anno per oltre tre mesi.

Intanto, in queste ore, sono terminate ufficialmente le riprese de Il Paradiso delle signore 10, così come è stato svelato da Pietro Masotti sul suo profilo social.

L'attore che veste i panni del giovane Marcello Barbieri ha pubblicato un post in cui annunciava lo stop delle riprese, utilizzando il brano "Rimmel" di Francesco De Gregori come colonna sonora di questa stagione.

"E qualcosa rimane di questi 9 mesi, di questa ennesima stagione di vita finta e vera che scivola via, portandosi via le pagine chiare e le pagine scure", ha scritto l'attore.

"Fine set", ha chiosato poi Pietro Masotti nel suo post social che ha subito catalizzato l'attenzione dei fan della soap, i quali sperano di assistere a un ritorno di fiamma tra Marcello e Adelaide per il finale di stagione.