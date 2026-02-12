Il gran finale de Il Paradiso delle signore 10 inizia a essere già attesissimo dai numerosi fan che anche quest'anno stanno seguendo le vicende dei protagonisti che popolano il grande magazzino milanese con grande interesse ed entusiasmo.

Quest'anno, però, a differenza delle ultime stagioni televisive ci sarà una variazione di palinsesto importante per la soap, la quale si allungherà di diverse settimane nella fascia del pomeriggio, prima del consueto lungo stop di oltre tre mesi per tutto il periodo della stagione estiva 2026.

Quando finisce Il Paradiso delle signore 10: la soap si allunga in daytime

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10, a differenza delle stagioni precedenti, avrà una durata maggiore nella fascia pomeridiana di Rai 1.

La soap opera, infatti, non terminerà a inizio maggio così come è accaduto in precedenza bensì andrà avanti fino al prossimo venerdì 22 maggio, giorno in cui è fissata la messa in onda dell'ultima puntata di questa stagione.

Per quest'anno, quindi, non andranno in onda 160 episodi complessivi ma si arriverà a sfiorare quasi i 200 episodi di programmazione.

Tuttavia, al termine dell'ultima puntata, comincerà la consueta lunga pausa estiva della durata complessiva di oltre tre mesi.

Al momento, i vertici della tv di Stato, hanno scelto di puntare su una nuova serie pomeridiana da trasmettere nel corso dei mesi estivi, sempre nello slot orario che va dalle 16:10 alle 17 circa, prima di Vita in diretta e poi Estate in diretta.

Le anticipazioni sul finale de Il Paradiso delle signore 10

Intanto, le anticipazioni delle prossime puntate che condurranno gli spettatori verso il gran finale di stagione rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena della contessa Adelaide.

Dopo un lungo periodo di assenza, la contessa interpretata da Vanessa Gravina rimetterà piede a villa Guarnieri e sarà pronta a riprendere in mano le redini della sua vita professionale e privata.

A distanza di un po' di tempo dai suoi accesi scontri con Marcello Barbieri, non si esclude che Adelaide possa mettere da parte la sua sete di vendetta per perdonare definitivamente l'ex fidanzato, reo di essersi rifatto una vita con la giornalista Rosa Camilli.