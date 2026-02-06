Le anticipazioni della puntata del 12 febbraio de Il Paradiso delle signore preannunciano un episodio ricco di tensioni e sorprese. Johnny, mentre cerca di stare vicino a Irene dopo il duro faccia a faccia con Rebecca, finirà per imbattersi in un’informazione che Cesare deciderà di condividere proprio con lui. Una confidenza inaspettata, destinata a pesare sugli equilibri già fragili tra i protagonisti. Nel frattempo, Rosa dovrà pronunciarsi sulla proposta di Tancredi, mentre tra Odile ed Ettore si creerà un clima carico di nervosismo che rischierà di degenerare.

Johnny riceve una confidenza da Cesare mentre sostiene Irene

Dopo il litigio con Rebecca Brugnoli, Irene si ritroverà scossa e confusa, e Johnny non esiterà a offrirle il suo appoggio. Il magazziniere, da sempre un punto di riferimento per lei, cercherà di aiutarla a ritrovare un po’ di serenità in un momento familiare particolarmente delicato. Proprio durante questo frangente, però, Cesare sceglierà di aprirsi con Johnny e di rivelargli un dettaglio importante, fino a quel momento rimasto nell’ombra. Una rivelazione che potrebbe avere conseguenze non trascurabili e che potrebbe incidere sul futuro della relazione tra l’avvocato e Irene. Per capire quanto questa confidenza sia determinante, sarà necessario attendere la messa in onda dell’episodio.

Umberto osserva Ettore e inizia a nutrire dei sospetti sul suo conto

Al Gran Caffè Amato, intanto, la situazione sarà tutt’altro che tranquilla: con il trasferimento imminente di Mimmo a Firenze insieme ad Agata, Ciro dovrà trovare un sostituto all’altezza per mantenere la qualità del locale. Enrico, invece, inizierà a preoccuparsi per la salute della piccola Anita, soprattutto dopo aver notato che altri bambini presentano gli stessi sintomi. Il dottor Proietti sospetterà che non si tratti di una semplice influenza. Sul fronte familiare, Rosa dovrà prendere una decisione importante riguardo a Tancredi, mentre tra Odile ed Ettore esploderà un confronto acceso. Il giorno successivo i due proveranno a chiarirsi, ma un episodio inatteso attirerà l’attenzione di Umberto, che comincerà a interrogarsi sulle reali intenzioni di Ettore nei confronti di sua figlia.

Il comportamento del giovane stilista, infatti, potrebbe non essere così limpido come sembra.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Johnny ha interrotto la serata di Irene e Cesare

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore trasmessi nei giorni scorsi su Rai 1, Irene ha deciso di compiere un passo importante nella sua relazione con Cesare. Per trascorrere una serata romantica con il fidanzato, ha chiesto a Delia di non rientrare a casa. Purtroppo, però, Johnny ha avuto un imprevisto ed è tornato prima del previsto, interrompendo l’atmosfera intima che si era creata tra Irene e Cesare. Di conseguenza, la capocommessa non ha potuto vivere il suo primo momento di intimità con il compagno e si è infuriata con Johnny per aver rovinato tutto.

Nel frattempo, Greta ha reagito con rabbia nei confronti di Odile dopo aver scoperto che la ragazza era venuta a sapere del viaggio di Ettore a Londra per far visita alla madre malata. La figlia di Adelaide aveva semplicemente voluto offrire sostegno e vicinanza alla cognata, considerandola ormai parte della famiglia. Tuttavia, Greta non ha gradito il gesto e ha rinfacciato a Odile il dolore vissuto durante l’infanzia dopo la morte del padre. La ragazza è rimasta spiazzata dal tono brusco e inatteso con cui la stilista si è rivolta a lei. Nel frattempo, il professor Di Meo è tornato in modo prepotente e arrogante nella vita di Enrico. Il dottor Proietti ha scoperto che il proprietario della clinica ha operato gratuitamente un paziente per poi dimetterlo nonostante fosse in corso un’infezione.

Anche Barbara ha esaminato le analisi cliniche dell’uomo e ha confermato i dubbi di Enrico: con valori così compromessi e condizioni tanto preoccupanti, non avrebbe dovuto lasciare la struttura. Nel frattempo, il negozio di moda si è trasformato nel set del film di Marina Valli, e Roberto ha accettato con entusiasmo la proposta avanzata da Matteo. Il dottor Landi ha poi radunato le Veneri per giocare loro uno scherzo: ha annunciato che il Paradiso avrebbe chiuso, lasciandole sconvolte. Poco dopo, però, Roberto ha chiarito la situazione, spiegando cosa sarebbe accaduto nei giorni successivi. Marina ha affidato a Delia il compito di occuparsi delle acconciature degli attori, mentre Greta è stata scelta come costumista.

Matteo, invece, ha ricevuto da Umberto un incarico di grande responsabilità, diventando delegato di produzione. Guarnieri ha subito notato la prontezza e la professionalità con cui Portelli si è messo al lavoro. Tuttavia, in negozio è sorto un problema non da poco: senza Matteo, il negozio sarebbe rimasto per alcuni giorni senza un contabile.