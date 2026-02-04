Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore preannunciano un colpo di scena inatteso per uno dei personaggi principali, legato proprio al suo rivale in amore. Nell’episodio previsto per giovedì 12 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Johnny verrà a conoscenza di un’informazione rilevante da parte di Cesare, e tutto avverrà mentre il giovane magazziniere starà sostenendo Irene dopo la discussione avuta con Rebecca. Nel frattempo, Rosa sarà chiamata a dare una risposta alla proposta di Tancredi e, parallelamente, tra Odile ed Ettore esploderà un confronto particolarmente teso.

Johnny viene a sapere qualcosa su Cesare mentre supporta Irene

Johnny continuerà a rivelarsi una presenza preziosa per la capocommessa del grande magazzino. Irene, infatti, ha appena avuto un acceso diverbio con Rebecca Brugnoli, sorella del suo compagno Cesare. Il magazziniere non esiterà quindi a stare accanto alla collega, oltre che amica e coinquilina, aiutandola a superare la tensione con quella che, di fatto, è ormai parte della sua famiglia. Tuttavia, le anticipazioni della puntata del 12 febbraio accennano anche a un elemento inatteso: Johnny verrà a conoscenza di qualcosa che riguarda proprio Cesare, e sarà l’avvocato stesso a confidarglielo apertamente. Si tratterà di una rivelazione di un certo peso.

Non è escluso che questa novità possa influire sul futuro del rapporto tra Brugnoli e Irene, ma per comprenderne la portata sarà necessario attendere la trasmissione dell’episodio.

Umberto comincia a sospettare di Ettore Marchesi

Intanto, al Gran Caffè Amato regnerà una certa agitazione, poiché Mimmo si appresta a trasferirsi a Firenze insieme ad Agata. Ciro dovrà quindi mettersi alla ricerca di un nuovo cuoco capace di prendere il posto del genero, mantenendo la qualità dei piatti che negli ultimi tempi hanno conquistato la clientela. Enrico, invece, inizierà a preoccuparsi per la salute della piccola Anita, soprattutto dopo aver notato che altri bambini presentano gli stessi sintomi. Il dottor Proietti sospetterà che non si tratti di una semplice influenza.

Nel frattempo, Rosa sarà chiamata a decidere riguardo alla proposta di Tancredi, mentre tra Odile ed Ettore si consumerà un confronto particolarmente duro. Il giorno successivo, però, i due giovani riusciranno a chiarirsi, ma un episodio che li coinvolgerà farà nascere in Umberto il dubbio che Ettore Marchesi non sia del tutto trasparente. Guarnieri, infatti, inizierà a interrogarsi sulle reali intenzioni dello stilista nei confronti di sua figlia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Johnny è geloso di Irene

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Johnny ha continuato a essere segretamente innamorato di Irene, provando anche una certa gelosia nei suoi confronti, vista la nascente relazione fra lei e Cesare.

Intanto, Rosa e Marcello sono entrati in crisi e la vicinanza della giornalista a Tancredi ha aumentato i litigi fra i due fidanzati. Spazio anche alle vicende di Delia, che è stata scelta da Marina per realizzare le acconciature del suo nuovo film. Proprio a proposito del musicarello, Matteo ha stretto un accordo con Roberto, al quale ha chiesto la possibilità di utilizzare la galleria per le riprese. Il negozio di moda, quindi, rimarrà chiuso qualche giorno per i clienti, ma si trasformerà in un set cinematografico. Nel frattempo, Matteo ha anche accettato l’incarico affidatogli da Umberto di diventare delegato di produzione, poiché Guarnieri, a causa dei suoi numerosi impegni lavorativi, non è riuscito a occuparsi come si deve della nuova attività.