Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda giovedì 12 febbraio alle 16:10 su Rai 1, annunciano nuovi segreti pronti a emergere e rivelazioni destinate a cambiare gli equilibri. Nel corso dell’episodio, Cesare farà a Johnny una confessione inaspettata, mentre il ragazzo sarà impegnato ad aiutare Irene a superare il recente litigio con Rebecca. Al Gran Caffè Amato regnerà il fermento: è infatti partita la ricerca di uno chef capace di raccogliere l’eredità di Mimmo. Intanto Enrico vivrà momenti di forte apprensione per la salute della figlia Anita, colpita da una misteriosa malattia che desta sempre più preoccupazione.

Chiude il quadro Umberto, tormentato da dubbi crescenti nei confronti di Ettore, il cui comportamento ambiguo finirà per alimentare nuove tensioni.

Johnny scopre un segreto che riguarda Cesare

Johnny, segretamente innamorato di Irene, troverà ancora una volta il modo di starle accanto. Sarà infatti il magazziniere de Il Paradiso delle signore a consolare la capo commessa, abbattuta dopo il recente litigio con la cognata Rebecca. Proprio mentre Johnny cercherà di sostenerla, Cesare lo metterà al corrente di una novità importante. Tuttavia, le anticipazioni della puntata del 12 febbraio non chiariscono quali siano le reali intenzioni dell’avvocato Brugnoli, né se sarà davvero lui a rivelare all’amico i dettagli della sorpresa che sta preparando per Irene e che dovrebbe concretizzarsi il 13 febbraio.

A ridosso di San Valentino, infatti, Cesare sembra deciso a stupire la giovane con qualcosa di speciale. Per scoprire cosa arriverà alle orecchie di Johnny e quale sarà la mossa di Cesare, non resta che attendere la messa in onda dell’episodio.

Umberto dubita della buona fede di Ettore Marchesi

Nel frattempo, anche tra Odile ed Ettore scoppierà un acceso litigio. Il giorno successivo, però, i due innamorati sembreranno ritrovare l’armonia come se nulla fosse accaduto. Questa riappacificazione così repentina, tuttavia, non farà che alimentare i sospetti di Umberto. Guarnieri inizierà infatti a fidarsi sempre meno di Ettore Marchesi e a nutrire nuovi dubbi sulla sua buona fede. È bene ricordare che Odile è ormai promessa sposa di Ettore, avendo ufficializzato il fidanzamento, e che lei è convinta che Umberto sia suo zio, quando in realtà è il suo padre biologico.

Proprio questo legame, a lei ignoto, spinge Umberto a volerla proteggere da Ettore, di cui non si fida più. Al Gran Caffè Amato, invece, ci sarà fermento per la ricerca di un degno sostituto di Mimmo Burgio, prossimo al trasferimento a Firenze per seguire la fidanzata Agata. Enrico, intanto, sarà in grande apprensione per la figlia Anita, colpita da una misteriosa malattia inizialmente scambiata per una semplice influenza. Il dottor Proietti approfondirà la situazione e scoprirà che anche altri bambini presentano gli stessi sintomi. Infine, Rosa prenderà una decisione in merito alla proposta di lavoro di Tancredi e, secondo le anticipazioni successive, finirà per rifiutare l’incarico.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Johnny è rientrato a casa prima e ha sorpreso Cesare e Irene

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, trasmesse su Rai 1, Johnny ha avuto un problema con il furgoncino che lo ha lasciato a piedi, impedendogli di raggiungere il concerto degli Spettri. A causa dell’imprevisto, il magazziniere è rientrato a casa prima del previsto, sorprendendo Cesare e Irene in un’atmosfera intima. I due fidanzati sono stati interrotti proprio nel momento in cui la capo commessa aveva finalmente deciso di lasciarsi andare con il suo compagno, mentre Johnny, segretamente innamorato di Irene, è rimasto profondamente deluso nel vederla tra le braccia di un altro.