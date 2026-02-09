Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 previsti dal 16 al 20 febbraio in prima visione assoluta su Rai 1, Greta continuerà a portare avanti il suo piano segreto assieme al fratello Ettore e riuscirà ad aprire la fatidica cassaforte presente a villa Guarnieri, che le permetterà di scoprire un segreto inatteso.
Intanto tra Marcello e Rosa il clima continuerà a non essere dei migliori mentre Ciro sarà alla ricerca di un aiutante cuoco che possa prendere il posto di Mimmo all'interno della Caffetteria.
Greta scopre un segreto inatteso: anticipazioni Il Paradiso delle signore 16-20 febbraio
Greta e suo fratello continueranno a giocare sporco alle spalle dei membri della famiglia Guarnieri, con l'intento di arrivare alla realizzazione del loro piano diabolico.
Complice la realizzazione di un nuovo servizio fotografico, Greta riuscirà a entrare a villa Guarnieri e ad aprire la fatidica cassaforte di Umberto.
La ragazza scoprirà dell'esistenza di una lettera che aveva scritto suo padre prima del decesso e deciderà di scattare una fotografia.
Grazie a quella lettera, Greta verrà a conoscenza di un importante segreto legato a Umberto e suo padre, di cui però non si hanno ulteriori dettagli in merito.
Marcello e Rosa sempre più in crisi
Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 16 al 20 febbraio, inoltre, rivelano che Marcello e Rosa continueranno a essere in profonda crisi.
I due non riusciranno a ritrovare l'armonia e la serenità di una volta, mostrandosi sempre più distanti l'uno dall'altro.
Situazione difficile anche per Ciro Puglisi, alle prese con le selezioni per scegliere un nuovo aiutante cuoco da assumere all'interno della Caffetteria, dopo la partenza di Mimmo per la Toscana.
I dubbi di Matteo su Ettore nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10
Intanto Matteo Portelli si renderà conto che l'atteggiamento di Ettore nasconde qualcosa di losco, motivo per il quale deciderà di indagare e andare fino in fondo per scoprire come stanno le cose.
Questa volta Matteo deciderà di confidare i suoi sospetti non solo al fratello Marcello, ma anche a Umberto Guarnieri, rivelandogli tutti gli episodi sospetti che gli hanno fatto venire dei dubbi sul conto del giovane ragazzo.