Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano momenti di ansia e preoccupazione per uno dei protagonisti. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 18 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Johnny avrà un incidente e sarà Irene a mostrarsi premurosa nei suoi confronti. Intanto, Matteo confesserà a Marcello di dover andare a Londra per indagare sui fratelli Marchesi, mentre Ciro cercherà un sostituto per Mimmo, ma riscontrerà non poche difficoltà.

Johnny fa preoccupare Irene

Le anticipazioni dell’episodio rivelano un incidente per il magazziniere de Il Paradiso delle signore.

La trama della puntata del 18 febbraio, però, non chiarisce nel dettaglio cosa accadrà a Johnny: sarà proprio il cugino di Delia a ritrovarsi coinvolto in qualcosa di inaspettato. Non è ancora noto se si tratterà di un infortunio sul lavoro, di un incidente domestico o di un imprevisto mentre si trova alla guida del suo furgoncino. Quel che è certo è che Johnny potrà contare sul prezioso aiuto di Irene, che si mostrerà premurosa nei suoi confronti. È bene ricordare che Johnny è segretamente innamorato di Irene, mentre lei è fidanzata con Cesare, pur provando una certa attrazione anche per il suo coinquilino. Resta da capire se questa vicinanza forzata e il momento di difficoltà possano cambiare le carte in tavola e aprire la strada a una possibile storia d’amore tra i due.

Matteo va a Londra per indagare sui fratelli Marchesi

Nel frattempo, Matteo sarà pronto a fare le valigie per il suo importante e improvviso viaggio a Londra, dopo aver ricevuto un incarico da Umberto. Guarnieri, infatti, ha affidato a Portelli una questione che gli sta particolarmente a cuore: indagare sui fratelli Marchesi, Ettore e Greta. I due stilisti hanno commesso troppi errori durante la loro permanenza a Milano e il loro comportamento, sempre più strano e ambiguo, ha iniziato a insospettire sia Umberto sia Matteo, convinti che i due nascondano qualcosa. Matteo informerà quindi Marcello della necessità di lasciare casa per qualche giorno, così da approfondire le origini e il passato di Ettore e Greta.

Nel frattempo, Roberto farà da mediatore nella discussione tra Marcello e Rosa riguardante il nuovo numero della rubrica della rivista de Il Paradiso delle signore. Ciro, invece, non riuscirà a trovare un sostituto per Mimmo, e questa situazione preoccuperà non poco Concetta. Infine, Odile offrirà a Ettore l’occasione perfetta per accedere alla cassaforte di Umberto, custodita nel suo studio a Villa Guarnieri.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Greta ha trovato la cassaforte di Umberto

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Greta è riuscita a entrare nello studio di Umberto con la scusa di una telefonata di Ettore. Una volta nella stanza di Villa Guarnieri, la stilista ha iniziato a rovistare nei cassetti del commendatore alla ricerca della lettera di suo padre Arturo.

Non trovando nulla di evidente, ha iniziato a spostare i quadri in cerca della cassaforte. Quando l’ha individuata, ha ipotizzato che proprio lì fosse nascosta la missiva del padre, fratello maggiore di Umberto ormai deceduto, custodita al sicuro lontano da occhi indiscreti.