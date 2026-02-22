Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore previsti dal 2 al 6 marzo 2026 in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Adelaide non rimetterà piede a Milano nonostante il prolungato periodo di assenza.

Intanto Enrico si mostrerà disperato per l'aggravarsi delle condizioni di salute di alcuni dei bambini che sta tenendo in cura, mentre Marcello scoprirà che l'azienda gestita e guidata da Valeria Craveri in realtà nasconde dei seri problemi dal punto di vista finanziario.

Adelaide non ritorna: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2-6 marzo

Nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore previste durante la prima settimana di marzo su Rai 1 non ci sarà spazio per il ritorno in scena della contessa Adelaide.

Dopo la sua decisione di allontanarsi da Milano per cercare di ritrovare se stessa all'interno di un convento, il pubblico della soap opera non assisterà al suo rientro in scena.

Intanto Umberto si ritroverà in grande difficoltà quando scoprirà che Ettore ha saputo che è stato proprio lui a mandare una persona di fiducia a Londra per indagare sul suo conto e per avere informazioni sulla loro mamma.

Il commendatore Guarnieri si ritroverà messo alle strette e, per non incrinare il rapporto con Odile, dovrà dare le sue spiegazioni sul perché di tale scelta.

Enrico disperato nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore al 6 marzo

Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore fino al 6 marzo, inoltre, rivelano che Enrico si mostrerà disperato nel momento in cui scoprirà che i disturbi dei vari bambini sono dovuti a un avvelenamento dovuto alla presenza di metalli pesanti presenti nel terreno dove hanno giocato per diversi giorni.

Il medico si mostrerà distrutto e provato, dato che le condizioni di salute di alcuni di questi bambini, cominceranno a peggiorare e bisognerà cercare di intervenire al più presto per trovare una soluzione idonea.

Marcello, intanto, deciderà di dare spazio alla prima linea di lingerie all'interno del Paradiso delle signore: l'uomo, però, scoprirà che l'azienda di Valeria nasconde dei gravissimi problemi economici, dovuti ad alcuni debiti che rischiano di compromettere la collaborazione.