Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 2 al 6 marzo 2026 rivelano che Enrico si mostrerà disperato per l'aggravarsi delle condizioni di salute di diversi bambini che sarebbero vittima di una intossicazione.
Intanto Ettore apparirà furioso all'idea che Umberto abbia fatto indagare sul suo conto e su quello della sorella, al punto da mostrarsi su tutte le furie, intenzionato a fargliela pagare.
Nel frattempo Concetta verrà scelta come testimonial della nuova linea di lingerie che porta la firma del Paradiso delle signore, fortemente voluta da Marcello Barbieri.
Enrico disperato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2-6 marzo 2026
Le condizioni di salute di diversi bambini intossicati getteranno nello sconforto assoluto Enrico, il quale proverà a intervenire in prima persona per evitare il peggio.
Il medico si adopererà per cercare le cause che hanno causato questi malori improvvisi di diversi bimbi, tra cui sua figlia e anche il piccolo Michelino.
Il compagno di Marta deciderà di recarsi in Svizzera per cercare di trovare una soluzione e, soprattutto, un farmaco idoneo per cercare di curare questi bambini.
Rientrato a Milano, Enrico riuscirà a trovare il farmaco miracoloso che dovrebbe evitare il peggio ma verrà fuori che costa tanti soldi e quindi c'è bisogno di finanziamenti per i genitori meno abbienti che non potranno permetterselo per far curare i loro bambini.
Ettore su tutte le furie nei confronti di Umberto Guarnieri
Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dal 2 al 6 marzo, inoltre, rivelano che Ettore apparirà furioso quando scoprirà di essere stato ingannato da Umberto Guarnieri, il quale manderà una sua persona di fiducia a Londra per indagare sulla mamma dei due ragazzi.
Entrambi appariranno fuori controllo e chiederanno spiegazioni al commendatore Guarnieri, il quale si ritroverà incastrato per le sue bugie.
Nel frattempo Concetta Puglisi verrà scelta come testimonial della nuova collezione di lingerie che porta la firma del Paradiso delle signore e, Marcello, le proporrà di fare anche da testimonial per una nuova linea di lavatrici.