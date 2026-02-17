Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano la conclusione di una ricerca che ha impegnato due protagonisti per diverse settimane. Nella puntata che andrà in onda venerdì 20 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Greta riuscirà finalmente a mettere le mani sulla lettera di suo padre Arturo e scatterà anche una foto. Intanto, Marcello e Rosa continueranno ad amarsi e, proprio in virtù del sentimento che li unisce, cercheranno un nuovo confronto.

Greta trova la lettera di Arturo nella cassaforte di Umberto

Nella puntata che verrà trasmessa il 20 febbraio, i fratelli Marchesi continueranno a muoversi indisturbati all’interno di Villa Guarnieri.

I due stilisti riusciranno ad accedere alla lussuosa dimora della contessa Adelaide con la scusa di dover realizzare un servizio fotografico. Proprio questo nuovo impegno lavorativo offrirà loro l’occasione perfetta per portare a termine il loro piano: trovare la lettera che il loro defunto padre Arturo aveva scritto decenni prima a suo fratello minore, Umberto. Sarà Greta a riuscire a intrufolarsi nello studio di Guarnieri che, vale la pena ricordarlo, è suo zio, ad aprire la cassaforte e a prendere la missiva. Ma non solo: la giovane Marchesi scatterà anche una fotografia alla lettera, probabilmente per avere una prova, leggerla con calma e mostrarla poi a suo fratello Ettore. Resta però ancora irrisolto un mistero: cosa è scritto nero su bianco in quelle righe.

Greta ha sempre ipotizzato che quella missiva possa contenere un segreto oscuro riguardante Umberto e che possa essere usata per rovinarlo. Per scoprire qualcosa in più su ciò che Arturo abbia voluto rivelare prima di morire, non resta che attendere la messa in onda dell’episodio.

Rosa e Marcello hanno un nuovo confronto

Nel frattempo, proseguiranno anche le vicende sentimentali di Marcello e Rosa, che si sono presi una pausa di riflessione per capire se continuare a stare insieme o lasciarsi definitivamente. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che, nella puntata del 20 febbraio, l’amore tra i due non sarà ancora svanito: saranno infatti ancora legati da un sentimento forte, che li spingerà a cercare un nuovo e definitivo confronto.

Tuttavia, le trame successive non lasciano ben sperare, poiché la coppia arriverà alla rottura. Intanto, Irene inizierà a immaginare il suo futuro accanto a Cesare, che in occasione di San Valentino le ha regalato un anello chiedendole ufficialmente di diventare la sua fidanzata. Agata e Mimmo, invece, saranno pronti a lasciare Milano per trasferirsi definitivamente a Firenze. La coppia, prima di partire per la Toscana, dove la giovane Puglisi ha ottenuto un prestigioso impiego nel campo dell’arte, sarà felice di iniziare una nuova vita insieme, convinta che la situazione familiare della ragazza sia serena. Tuttavia, le cose non staranno esattamente così: verrà infatti a galla che Ciro ha mentito riguardo alla situazione del Gran Caffè Amato, dove le cose non stanno andando bene, poiché non è ancora riuscito a trovare un sostituto cuoco all’altezza di suo genero Mimmo.