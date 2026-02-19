Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10 previsti dal 23 al 27 febbraio in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Concetta si mostrerà disperata e sopraffatta dal lavoro e da mille problemi da risolvere sia in casa che in Caffetteria.

Intanto Greta si mostrerà spietata e senza scrupoli nei confronti di Umberto, dopo aver scoperto che l'uomo ha iniziato a far indagare sul suo conto e sul fratello.

Concetta disperata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 23-27 febbraio

Concetta dovrà fare i conti con la rottura della lavatrice in casa che finirà per metterla a dura prova e, come se non bastasse, dovrà affrontare anche i continui problemi di suo marito Ciro, alle prese con il lavoro in Caffetteria.

Per il capofamiglia dei Puglisi non sarà facile portare avanti, da solo, il suo locale e Concetta si mostrerà pronta ad aiutarlo e sostenerlo, pur sentendo il peso della stanchezza.

La donna non potrà nascondere la sua stanchezza e a tratti la disperazione per questa situazione del tutto ingarbugliata che riguarda la sua famiglia.

Nel frattempo Marcello sarà alla ricerca di una nuova testimonial per il lancio della campagna del Paradiso delle signore e penserà di proporre tale ruolo proprio a Concetta Puglisi.

Greta sempre più spietata nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 23 al 27 febbraio, inoltre, rivelano che Greta scoprirà che Umberto sta indagando in gran segreto sul suo conto e su quello del padre.

La ragazza non la prenderà affatto bene e si mostrerà spietata e pronta a tutto pur di prendersi la sua rivincita.

Per prima cosa, Greta metterà al corrente Odile su quanto sta succedendo, nella speranza di poter scatenare una lotta intestina all'interno di villa Guarnieri, dato che la figlia della contessa dovrà convolare a nozze al più presto proprio con Ettore Marchesi.

Intanto Rosa apparirà sempre più distante da Marcello: sembrerà chiaro a tutti che i due siano arrivati alla fine di questa relazione, al punto che Tancredi proverà a farsi avanti con la giornalista del Paradiso Marker, per cercare di riconquistarla.