Il Paradiso delle Signore torna con nuove emozioni e colpi di scena dal 23 al 27 febbraio su Rai 1 alle 16:00. Le nuove puntate della soap porteranno i telespettatori nel vivo delle vicende della famiglia Puglisi, alle prese con piccoli e grandi problemi quotidiani. Concetta dovrà affrontare la fatica del lavoro e la rottura della lavatrice, mentre la sua figura assumerà un ruolo centrale anche grazie a una proposta inaspettata per il Paradiso Market. Intanto, la festa per Odile a Villa Guarnieri si trasforma presto in un campo di tensioni familiari e scelte difficili.

Sullo sfondo, il gruppo delle Veneri si prepara a vivere insieme la magia del Festival di Sanremo, ma un tragico evento sconvolgerà tutti: la notizia della morte di Luigi Tenco. Marcello, invece, cerca il riscatto sul lavoro e si prepara a incontrare una vecchia conoscenza del Paradiso.

Concetta protagonista tra emergenze e nuove opportunità

Concetta si trova ad affrontare una settimana davvero impegnativa, divisa tra gli impegni in caffetteria e le difficoltà domestiche dopo il guasto alla lavatrice. La sua forza d’animo viene però riconosciuta da Marcello, che la propone come volto per la copertina di Paradiso Market, offrendole un’occasione di riscatto e di visibilità inaspettata. Il sostegno di Ciro sarà fondamentale per aiutarla a superare i dubbi e le insicurezze legate a questa nuova avventura.

Nel frattempo, la famiglia Puglisi non perde il sorriso, affrontando con ironia e solidarietà anche le piccole crisi quotidiane. Concetta dovrà anche fare i conti con la fatica crescente e con la necessità di trovare un nuovo equilibrio tra lavoro e famiglia, mentre intorno a lei si muovono le dinamiche del Paradiso, pronte a riservarle sorprese.

Odile divisa tra la famiglia e la verità, Sanremo porta un dramma

Per Odile, la settimana si apre con una grande gioia: l’ingresso nel Consiglio Direttivo della Fondazione Sant’Erasmo, un traguardo importante che la vede finalmente protagonista nella memoria della madre. Tuttavia, la serenità viene presto turbata da sospetti e tensioni che riguardano Ettore, deciso a partire per Londra contro la volontà di Greta.

Umberto confessa a Marta le sue preoccupazioni per la figlia e per i misteri che circondano Ettore, mentre Greta rivela che qualcuno sta indagando sulla loro famiglia. La pressione cresce quando si scopre che un emissario di Umberto è volato a Londra, spingendo Odile a una difficile scelta di campo. Nel frattempo, il gruppo delle Veneri si prepara a seguire insieme il Festival di Sanremo, ma l’atmosfera di festa viene spezzata dalla notizia della drammatica scomparsa di Luigi Tenco, un evento che sconvolge tutti e lascia un’ombra di tristezza tra i personaggi.

Nuovi incontri, ritorni e scelte sentimentali

Marcello, dopo aver chiuso con Rosa, si getta con rinnovato entusiasmo nel lavoro e pensa a come rilanciare il Paradiso Market.

L’arrivo di Valeria Craveri, imprenditrice di lingerie già conosciuta al Circolo, porta nuove opportunità ma anche vecchi ricordi. Irene, invece, si trova al centro di una scelta: accettare l’invito di Cesare oppure trascorrere la serata di Sanremo con le amiche. Un nuovo televisore regalato da Cesare le consente di organizzare una visione collettiva, coinvolgendo anche Rebecca che, proprio durante la festa, riesce finalmente a incontrare la zia Sandra. Delia, intanto, riceve una doppia sorpresa da Botteri e si prepara a vivere una serata speciale. In parallelo, la salute di Michelino preoccupa Mirella e Mimmo, che cercano di alleviare la tensione con gesti di affetto e cura.

Nella puntata precedente di Il Paradiso delle Signore

Nell’episodio precedente, l’intensità dei sentimenti tra Marcello e Rosa era emersa con forza, portando i due a un confronto che lasciava presagire nuovi sviluppi. Irene aveva coltivato la speranza di un futuro sereno con Cesare, mentre Agata e Mimmo si preparavano a lasciare Milano convinti che la situazione in caffetteria fosse finalmente sotto controllo. Tuttavia, la rivelazione che Ciro non aveva detto tutta la verità aveva rimesso tutto in discussione, lasciando spazio a nuove incertezze. Nel frattempo, i fratelli Marchesi avevano fatto irruzione a Villa Guarnieri per un servizio fotografico, consentendo a Greta di trovare e fotografare una lettera segreta nella cassaforte di Umberto: un dettaglio destinato ad avere ripercussioni importanti nelle prossime puntate.