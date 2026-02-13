Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano una puntata che non passerà inosservata. Nella puntata in onda mercoledì 25 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Marta sorprenderà i fratelli Marchesi intenti a litigare. Nel frattempo, Odile e Umberto arriveranno a uno scontro riguardante Ettore, che ha deciso di partire per Londra da sua madre contro la volontà di Greta. Concetta, invece, dovrà aiutare Ciro al Gran Caffè Amato, mentre Michelino avvertirà un malore.

Marta assiste a un litigio fra i fratelli Marchesi

L’atteggiamento ambiguo dei fratelli Marchesi continuerà a destare sempre più sospetti e, questa volta, sarà Marta a rendersi conto che qualcosa tra i due stilisti della Galleria Milano Moda non sta andando per il verso giusto.

La giovane, infatti, si troverà ad assistere di nascosto a una lite tra Ettore e Greta, ma le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non chiariscono ancora quali parole riuscirà a cogliere né se si tratterà di un dialogo compromettente. Mimmo, intanto, non potrà essere presente al Gran Caffè Amato e quindi Concetta sarà ancora una volta costretta a sostituirlo vista l’emergenza. Irene, invece, dovrà decidere se accettare l’invito di Cesare oppure guardare Sanremo con le sue amiche.

Odile e Umberto litigano a causa di Ettore

Nel frattempo, anche Odile e Umberto avranno un acceso confronto e, ancora una volta, al centro della questione ci sarà, seppur indirettamente, proprio Ettore. Il ragazzo ha infatti deciso di partire per Londra per raggiungere la madre malata, andando contro la volontà della sorella Greta.

Non è però trapelato il motivo per cui questa scelta porterà addirittura Guarnieri e sua figlia a scontrarsi. Botteri, invece, avrà una doppia sorpresa per Delia, mentre Michelino si sentirà male. Enrico sarà quindi sempre più convinto che il figlio di Mirella sia stato colpito dalla stessa grave intossicazione che, qualche giorno prima, aveva messo ko sua figlia Anita e i bambini della casa famiglia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Agata ha deciso di trasferirsi a Firenze

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, trasmesse su Rai 1, Agata ha vinto un bando per un corso dedicato ai giovani restauratori. Durante un colloquio, la giovane Puglisi si è rivelata la candidata perfetta grazie alle sue doti artistiche e le è stata proposta un’opportunità molto allettante per lavorare a Firenze.

Agata ha quindi deciso di trasferirsi in Toscana e anche Mimmo ha scelto di lasciare Milano per seguire la sua fidanzata. Nel frattempo, l’imminente partenza dei due ragazzi ha creato non pochi problemi a Ciro, che da settimane si avvaleva dell’aiuto del genero come cuoco. Proprio grazie a Mimmo, e a un articolo di giornale in cui un critico culinario aveva elogiato il suo soufflé, la clientela della Caffetteria era aumentata notevolmente. Questa situazione ha gettato il signor Puglisi nell’ansia di dover trovare al più presto un valido sostituto, spingendolo a iniziare una serie di colloqui con altri candidati. Tuttavia, nessuno dei ragazzi presentatisi all’annuncio ha soddisfatto le sue aspettative.

A quel punto Concetta ha trovato una soluzione: la sarta si è offerta di preparare temporaneamente alcuni piatti siciliani per aiutare il marito, almeno finché non riuscirà a trovare la persona giusta da assumere.