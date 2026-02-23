Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un ritorno inaspettato destinato a suscitare scalpore e a movimentare le trame della soap. Nell’episodio in onda venerdì 27 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Valeria Craveri, ex di Vittorio Conti, farà la sua comparsa al Circolo, dove avrà modo di conoscere Marcello. Poco dopo, l’imprenditrice si presenterà anche al negozio di moda per discutere di una possibile collaborazione. Intanto, i fratelli Marchesi si troveranno in seria difficoltà: una scoperta inattesa rischierà infatti di mandare in fumo il loro piano di vendetta.

Ettore e Greta verranno a sapere che Umberto ha ingaggiato una persona di fiducia per indagare sulle loro origini, un gesto che potrebbe cambiare completamente le carte in tavola.

Valeria Craveri conosce Marcello Barbieri al Circolo

Valeria Craveri farà il suo ritorno nella puntata in onda venerdì 27 febbraio. Si tratta di una giovane e brillante imprenditrice, attiva in diversi settori legati alla moda e al make‑up. Il suo nome non è nuovo ai fan più fedeli de Il Paradiso delle signore: Valeria, infatti, è una vecchia conoscenza del pubblico. In passato è stata una fiamma di Vittorio Conti e, durante la prima edizione serale della soap, aveva collaborato con il negozio per lanciare una linea di rossetti abbinati agli abiti.

Questa volta, però, la sua presenza porterà una svolta inaspettata. Sarà Marcello a incontrarla per la prima volta al Circolo, dove i due avranno modo di presentarsi. Va ricordato che, all’epoca della prima stagione, Barbieri non era ancora entrato nella soap, motivo per cui lui e Valeria non si erano mai incrociati prima.

Valeria si presenta a Il Paradiso delle signore

Nel frattempo, le anticipazioni dell’episodio che chiuderà il mese di febbraio rivelano che Valeria si presenterà a Il Paradiso delle signore per proporre una nuova linea di articoli: questa volta si tratterà di lingerie. Intanto, i protagonisti saranno scossi da una notizia drammatica proveniente direttamente dal Festival di Sanremo: la scomparsa di Luigi Tenco, il celebre cantautore trovato senza vita durante la kermesse musicale.

Sul fronte dei fratelli Marchesi, la situazione si farà sempre più complicata. Ettore e Greta scopriranno infatti che Umberto ha mandato qualcuno a Londra per indagare sulle loro origini e parlare con Fiona, la loro madre, ricoverata in una clinica. Ciò che non sanno è che la persona ingaggiata da Guarnieri è Matteo Portelli. Messe alle strette, le due giovani promesse della Galleria Milano Moda dovranno agire rapidamente per evitare di essere smascherate e convinceranno Odile a schierarsi contro suo zio. Ci sarà spazio anche per le vicende di Rebecca, che avrà modo di incontrare Sandra, la zia di Irene. Nel frattempo, Concetta sarà inizialmente titubante di fronte alla proposta di apparire sulla copertina della rivista del negozio, ma potrà contare sul sostegno di Ciro, pronto a incoraggiarla.