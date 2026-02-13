Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un ritorno inaspettato nel negozio di moda. Nella puntata che verrà trasmessa venerdì 27 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Valeria Craveri tornerà a Milano e incontrerà Marcello, che aveva già conosciuto al Circolo. Rebecca, invece, avrà modo di conoscere la zia di Irene, Sandra, mentre Ettore e Greta scopriranno che qualcuno è andato a Londra a indagare su di loro per conto di Umberto.

Valeria Craveri torna a Il Paradiso delle signore e incontra Marcello

Ci sarà un gradito ritorno nell’episodio del 27 febbraio de Il Paradiso delle Signore, con il rientro a Milano e al negozio di moda di Valeria Craveri.

Nella prima stagione della soap, quando le puntate andavano ancora in onda in prima serata, Valeria aveva lanciato la sua linea di rossetti proprio al Paradiso, allora diretto da Pietro Mori, grazie alla sua amicizia speciale con Vittorio Conti. Questa volta, ormai affermata nel settore della lingerie, l’imprenditrice vorrà collaborare nuovamente con l’atelier. A rendere il tutto più interessante ci sarà un retroscena inaspettato: Marcello aveva già conosciuto Valeria al Circolo.

Ettore e Greta scoprono che Umberto ha avviato un'indagine su di loro

Nel frattempo, arriverà una notizia drammatica da Sanremo: Luigi Tenco è stato trovato senza vita. Concetta, intanto, avrà dei dubbi sul servizio fotografico, ma verrà incoraggiata da Ciro.

Rebecca, invece, riuscirà a incontrare Sandra, la zia di Irene, mentre i fratelli Marchesi saranno sempre più agitati. Ettore e Greta, infatti, scopriranno che qualcuno, ancora a loro ignoto, si è recato a Londra per conto di Umberto per indagare su di loro. Tuttavia, i due stilisti non sanno ancora che quella persona è Matteo. Questa situazione porterà Ettore e Greta a convincere Odile a schierarsi contro Umberto, che tutti credono essere lo zio della contessina, quando in realtà è il suo padre biologico.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Odile ha discusso con Ettore

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Matteo ha scoperto una modifica molto strana avvenuta all’improvviso durante le riprese del film di Marina Valli.

Portelli, infatti, ha saputo che il regista del musicarello aveva deciso inaspettatamente di cambiare una scena: invece di girarla all’interno della Galleria, sarebbe stata realizzata per strada, proprio di fronte all’insegna della Galleria Milano Moda. La sera, al Circolo, Matteo era in compagnia di suo fratello Marcello. Quando si è trovato davanti Odile ed Ettore, si è infuriato con la figlia della contessa per l’accaduto. Portelli ha usato parole dure contro l’amica, ricordandole che poco prima, al Gran Caffè Amato, si erano promessi di non nascondersi nulla e di affrontare le riprese del film con una sana competizione. Odile, però, si è difesa non appena ha capito cosa le stesse rimproverando Matteo, spiegando di non essere lei la responsabile della modifica.

A quel punto è intervenuto Ettore, rivelando di essere stato lui a suggerire il cambiamento al regista. Portelli ha quindi aggredito verbalmente lo stilista, che è stato riportato alla calma da Marcello, mentre Odile si è infuriata con il fidanzato per aver preso una decisione così importante senza consultarla.