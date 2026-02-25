La puntata de Il Paradiso delle signore in onda mercoledì 4 marzo alle 16:10 su Rai 1 si preannuncia ricca di colpi di scena sorprendenti. Uno dei momenti più intensi riguarderà Cesare, che perderà inaspettatamente le staffe e si scaglierà contro Irene, arrivando a urlarle contro. Nel frattempo, Enrico continuerà a indagare sulla misteriosa malattia che ha colpito diversi bambini milanesi, deciso a scoprire l’origine del contagio. Anche Roberto e Marcello saranno al centro della trama: i due avranno opinioni molto diverse su come gestire la proposta avanzata da Valeria, dando vita a un acceso confronto.

Cesare legge la lettera di Sandra e scopre l'accordo con Irene

Rebecca deciderà di intervenire nella relazione tra suo fratello e la capo commessa de Il Paradiso delle signore, mettendo in moto una serie di eventi destinati a creare scompiglio. La giovane Brugnoli riuscirà infatti a impossessarsi della lettera che Sandra, la zia di Irene, ha scritto alla nipote per annunciarle l’intenzione di lasciarle tutte le sue proprietà, a condizione che si sposi per amore. Con quella missiva tra le mani, Rebecca sceglierà di consegnarla direttamente a Cesare. Nel foglio, nero su bianco, Sandra nomina Irene come unica erede, e questa rivelazione avrà un effetto dirompente. Cesare leggerà attentamente ogni parola e la sua reazione sarà immediata e tutt’altro che pacata, scatenando un vero caos nelle dinamiche già fragili del gruppo.

Cesare urla contro Irene

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 4 marzo rivelano che Cesare, dopo aver scoperto le volontà di Sandra, si presenterà furioso davanti alla fidanzata Irene e le urlerà contro, sentendosi profondamente ingannato per non essere mai stato messo al corrente della decisione della zia. Nel frattempo, Enrico Proietti continuerà a indagare sulla misteriosa malattia che ha colpito Anita, Michelino e altri bambini della casa famiglia, convinto che i sintomi possano essere legati a un avvelenamento da contatto con un terreno o una fonte d’acqua contaminata. A Il Paradiso delle signore, intanto, Marcello e Roberto si troveranno in disaccordo sulla proposta di Valeria Craveri di promuovere la sua linea di lingerie in negozio, mentre Concetta accetterà di fare da testimonial per un elettrodomestico su proposta di Barbieri, salvo poi ritrovarsi in grande difficoltà all’idea di dover parlare in pubblico.