Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore previsti dal 9 al 13 febbraio su Rai 1 rivelano che Ciro Puglisi si mostrerà disperato all'idea di dover rinunciare alla presenza di Mimmo all'interno della Caffetteria.

L'uomo, quindi, si metterà alla ricerca di una persona che possa aiutarlo a gestire al meglio il traffico di clienti nel locale mentre Agata si dirà pronta a trasferirsi a Firenze al più presto.

Nessun ritorno in scena, invece, per Adelaide: la contessa non sarà presente nei prossimi episodi della soap opera.

Ciro disperato per Mimmo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9-13 febbraio

Per Agata e Mimmo arriverà il momento di pensare al loro futuro di coppia insieme: i due si diranno pronti a trasferirsi a Firenze al più presto, dove la ragazza ha vinto un concorso come restauratrice.

Mimmo non avrà alcuna intenzione di lasciarla sola e si dirà entusiasta di poter intraprendere questo nuovo percorso di vita assieme.

Nel frattempo, però, Ciro si mostrerà disperato all'idea di dover rinunciare alla presenza di Mimmo all'interno della Caffetteria.

Il capofamiglia dei Puglisi non intende rinunciare alla presenza di Mimmo che, in questo ultimo periodo, si è rivelato un valido cuoco e aiuto per lui.

Ciro cerca un nuovo cuoco, Adelaide non ritorna nei prossimi episodi de Il Paradiso 10

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 9 al 13 febbraio rivelano che Ciro potrà comunque contare sul sostegno di Concetta, sebbene anche lei sia affranta per la scelta della figlia e del compagno di trasferirsi a Firenze e lasciare Milano.

Ciro, quindi, deciderà di mettersi alla ricerca di un nuovo cuoco da inserire nel team della Caffetteria.

Tra Marcello e Rosa, invece, il clima continuerà a essere particolarmente teso: i due non riusciranno a superare i diverbi che li hanno messi a durissima prova e si ritroveranno ancora sul piede di guerra.

Nessun ritorno in programma per la contessa Adelaide: la donna proseguirà il suo soggiorno in convento e non rimetterà piede a Milano men tre sua figlia Odile si ritroverà protagonista di un acceso scontro con il suo fidanzato e promesso sposo Ettore Marchesi, che attirerà anche i sospetti di Umberto Guarnieri.