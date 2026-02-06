Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio alle 16:00 con una settimana densa di colpi di scena e scelte che potrebbero cambiare per sempre il destino dei protagonisti. Agata, tornata da Firenze, si lascia andare ai sogni con Mimmo, mentre al Paradiso fervono i preparativi per le riprese del musicarello con Delia emozionata per il suo ruolo nel backstage e un po' in ansia per la presenza dell’esigente star Nazzareno Amidei. Rosa si trova a dover decidere se accettare una nuova proposta professionale, mentre Irene vive momenti difficili con Cesare senza sapere che il ragazzo le riserverà una sorpresa.

Sullo sfondo, Ettore trama per mettere la GMM in primo piano rispetto al Paradiso e tra Odile e il padre scoppia un confronto acceso.

Rosa davanti a una svolta, Delia e Amidei al centro del set

La settimana si apre con Agata che, entusiasta dopo il viaggio a Firenze, sogna di trasferirsi lì con Mimmo, accendendo speranze e preoccupazioni in famiglia. Intanto, i preparativi per le riprese del film portano nuove emozioni e qualche nervosismo: Delia si trova al centro dell’attenzione come acconciatrice sul set, ma deve gestire la pressione di lavorare con una star come Amidei, noto per il suo carattere difficile. Non tarda infatti a suscitare discussioni: Botteri, venuto a sapere che Amidei ha rivolto attenzioni particolari a Delia, mostra una certa gelosia che rischia di incrinare gli equilibri.

Nel frattempo, Rosa viene incaricata di tenere un diario delle Cronache dal Set per Paradiso Donna, idea di Marcello che spinge entrambi a mettere da parte le ostilità e collaborare per il bene del progetto. Ma il destino la mette davanti a una scelta: Tancredi le offre un’opportunità lavorativa che potrebbe cambiare la sua vita, e la giovane donna si trova combattuta tra la lealtà verso il Paradiso e il desiderio di affermarsi. La sua decisione, sofferta e ponderata, potrebbe riaccendere anche la speranza di Marcello per un nuovo inizio insieme.

Irene tra crisi e sorprese, Ettore e la sfida alla GMM

Le tensioni non mancano nemmeno tra le Veneri. Irene, dopo un litigio con Rebecca su cosa regalare a Cesare per San Valentino, si sfoga con Johnny e teme che la sua storia sia arrivata al capolinea.

Tuttavia, ignora che Cesare sta preparando per lei una sorpresa destinata a cambiare tutto. Johnny, intanto, si dimostra prezioso sia in magazzino, dove sostituisce Fulvio, sia come confidente di Irene e Cesare, scoprendo anche una novità importante che riguarda proprio il suo amico. Nel frattempo, Ettore, appena rientrato da Londra, si preoccupa che la nuova iniziativa delle Cronache dal Set possa oscurare la GMM e non esita a tramare per spostare l’attenzione su di sé, arrivando a modificare il piano delle riprese. Matteo si accorge del gioco sporco e affronta Ettore davanti a Odile, scatenando un duro scontro che porta infine a un chiarimento tra padre e figlia, anche se Umberto inizia a nutrire sospetti sulla sincerità di Ettore.

Sullo sfondo, Anita si ammala e il dottor Proietti sospetta che il suo malessere possa nascondere qualcosa di più serio di una semplice influenza, alimentando la preoccupazione tra i suoi cari.

Botteri difende Delia, Fulvio e Caterina celebrano l’amore

Il finale di settimana vede Botteri prendere posizione per proteggere Delia dalle attenzioni indesiderate di Amidei, un gesto che rivela quanto tenga alla giovane acconciatrice. Fulvio, ritrovata fiducia nel lavoro grazie alla riconferma come contabile, organizza insieme a Caterina un San Valentino alternativo che riporta serenità nella famiglia. Marcello, osservando la scelta di Rosa, intravede la possibilità di rinascita per il loro rapporto, mentre Matteo si confida con Umberto, esprimendo dubbi sempre più profondi su Ettore e sulle sue manovre.

Nel frattempo Irene, convinta che la sua storia con Cesare sia giunta al termine, ignora che il giovane le riserverà un gesto inaspettato, pronto a stravolgere ogni sua certezza.

Nella puntata precedente di Il Paradiso delle Signore

Nell’episodio andato in onda venerdì 6 febbraio, Agata e Mimmo hanno programmato un sopralluogo a Firenze, alimentando i sogni di una nuova vita insieme. Concetta, preoccupata per Ciro e la gestione della Caffetteria, ha cercato una soluzione che consentisse alla famiglia di non separarsi. Fulvio, incaricato di sostituire temporaneamente Matteo troppo assorbito dal musicarello, ha ritrovato entusiasmo e fiducia in sé stesso, riscoprendo il piacere del lavoro. Greta ha cercato di ricucire i rapporti con Odile dopo un litigio, ma un gesto ambiguo della Marchesi ha lasciato Odile con qualche dubbio sull’autenticità delle sue scuse. Intanto, Marcello e Rosa, stremati dai contrasti, hanno deciso di prendersi un periodo di pausa, lasciando in sospeso il futuro della loro storia.