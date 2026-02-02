Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore in programma dal 9 al 13 febbraio in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Rosa si ritroverà a dover fare i conti con una nuova proposta lavorativa da parte di Tancredi, il quale cercherà di essere sempre più presente nella vita della giornalista.
Rosa, però, non avrà intenzione di cedere alle richieste del ricco imprenditore e si ritroverà a dover mettere un punto fermo al loro rapporto.
Odile, invece, si mostrerà scossa dopo che Matteo porterà alla luce i comportamenti poco limpidi di Ettore Marchesi.
Rosa rifiuta Tancredi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9-13 febbraio
Rosa farà i conti con una nuova proposta di lavoro del tutto inaspettata che le verrà fatta da Tancredi, il quale dimostrerà di non voler arrendersi con la ragazza e di essere intenzionato a far breccia nel suo cuore.
La giornalista si ritroverà in gran difficoltà di fronte alla proposta professionale di Tancredi, al punto da voler prendersi del tempo per riflettere e capire il da farsi.
Alla fine, però, Rosa deciderà di non accettare la proposta di Tancredi: sebbene si tratti di una offerta vantaggiosa, la giornalista rifiuterà il nipote della contessa e lo lascerà senza parole.
Il gesto di Rosa farà tirare un sospiro di sollievo a Marcello Barbieri, il quale inizierà a sperare in un possibile riavvicinamento e ritorno di fiamma con la giornalista.
Odile scossa e turbata pere Ettore nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10
Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dal 9 al 13 febbraio, inoltre, rivelano che Odile apparirà scossa dopo che Matteo evidenzierà alcune incongruenze nel comportamento di Ettore.
Portelli, infatti, sottolineerà il fatto che Ettore stia cercando di avvantaggiare la Galleria Milano Moda a discapito del Paradiso, in merito alla realizzazione del nuovo musicarello che stanno preparando.
Tra i due ci sarà un acceso scontro, in presenza di Odile, la quale non potrà nascondere i suoi dubbi nei confronti del fidanzato e promesso sposo.
Tra Odile ed Ettore, quindi, si arriverà a un durissimo scontro verbale e questa volta anche Umberto comincerà a dubitare del ragazzo.