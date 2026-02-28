Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 9 al 13 marzo 2026 su Rai 1 rivelano che Ettore si mostrerà spietato nei confronti di Matteo Portelli e cercherà di fare il possibile per incastrarlo e smascherare la verità sul viaggio che ha fatto a Londra per intercettare informazioni preziose sul loro conto.

Intanto Enrico porterà avanti la sua indagine per cercare di arrivare alla verità sull'inquinamento del campetto che ha portato all'avvelenamento di diversi bambini.

Ettore spietato e incastra Matteo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9-13 marzo

Ettore non avrà scrupoli nei confronti di Matteo e sarà intenzionato ad andare fino in fondo per scoprire se è stato lui a recarsi a Londra per avere informazioni sul loro conto.

Il ragazzo, grazie all'aiuto della perfida e astuta sorella Greta, riuscirà a entrare in possesso del passaporto di Matteo Portelli e scoprirà che Matteo è stato a Londra nei giorni in cui si era assentato sul set del film che stavano girando a Milano.

A quel punto non ci saranno più dubbi sul fatto che sia stato lui a recarsi a casa della loro mamma per avere informazioni e, a quel punto, deciderà di mettere subito al corrente Odile.

La reazione della figlia di Adelaide non sarà delle migliori e si mostrerà a dir poco furiosa e delusa dal comportamento di Matteo, al punto da arrivare a prendere una decisione inaspettata e clamorosa.

Enrico indaga per arrivare alla verità

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore previsti dal 9 al 13 marzo in prima visione assoluta, inoltre, rivelano che Enrico continuerà a indagare per portare a galla tutta la verità legata all'avvelenamento dei bambini.

Il medico, però, teme che i tempi della giustizia possano essere fin troppo lunghi e così deciderà di seguire il consiglio di Marta, la quale gli proporrà di chiedere a Rosa di far partire una inchiesta giornalistica.

Nel frattempo Ciro Puglisi continuerà a essere alla ricerca di una cuoca che possa entrare a far parte del team della sua Caffetteria. L'uomo si ritroverà a dover fare il colloquio a una donna che verrà proposta da Don Saverio, la quale sembrerà avere tutti i requisiti richiesti.