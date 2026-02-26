Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 9 al 13 febbraio rivelano che si continuerà a indagare sul campetto inquinato per cercare di scoprire le vere cause che hanno portato all'avvelenamento di decine di bambini.

Rosa deciderà di intraprendere un'inchiesta per far luce sulla vicenda e intanto Umberto si ritroverà a fare i conti con una chiamata del tutto inaspettata.

Ciro, invece, accoglierà in Caffetteria una nuova aspirante cuoca che sarebbe interessata per entrare a far parte del team dopo l'addio di Mario.

Enrico confessa la sua paura a Marta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9-13 marzo

Le indagini sul campetto inquinato saranno al centro delle trame delle prossime puntate di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1.

Enrico, dopo aver avuto dei colloqui in Questura, confesserà a Marta di avere un grande timore: il medico sospetta che i tempi delle indagini per arrivare a scoprire i nomi dei responsabili potrebbero essere eccessivamente lunghi e, per tale motivo, la figlia di Umberto chiederà a Rosa di intervenire.

Alla giornalista del Paradiso Market, infatti, verrà chiesto di poter intraprendere una inchiesta così da arrivare a scoprire la verità su quanto è accaduto: Rosa accetterà la proposta e si metterà subito in azione, intervistando prima Enrico e come Umberto nelle vesti di benefattore per aver aiutato le famiglie dei bimbi malati ad acquistare i medicinali utili.

Umberto riceve una chiamata allarmante nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore al 13 marzo

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 9 al 13 marzo, inoltre, rivelano che Umberto Guarnieri si ritroverà a fare i conti anche con una telefonata del tutto inaspettata che finirà per turbarlo profondamente.

Chi ci sarà dall'altra parte del telefono e, soprattutto, cosa avrà da dirgli di così urgente al punto da lasciarlo perplesso e turbato?

Intanto Ciro si ritroverà a fare i conti con una nuova aspirante cuoca che sarebbe interessata a far parte del team della Caffetteria: in un primo momento, però, il colloquio tra i due non andrà nel migliore dei modi per l'irruenza dell'uomo.