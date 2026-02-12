Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10 in programma prossimamente in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che si assisterà al ritorno in scena della contessa Adelaide di Sant'Erasmo.

Nonostante l'assenza in scena da un po' di episodi, non si assisterà a un addio o un'uscita di scena definitiva della contessa dal cast a differenza di quanto è accaduto quest'anno con il personaggio di Salvo Amato, che non tornerà più in scena fino al finale di questa decima stagione.

Adelaide non lascia la soap: anticipazioni Il Paradiso delle signore

I prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 saranno incentrati anche sul ritorno in scena della temutissima contessa Adelaide, la quale rimetterà piede a Milano dopo un periodo di assenza.

In queste settimane gli spettatori e appassionati della soap opera pomeridiana di Rai 1 stanno facendo i conti con l'assenza in scena della contessa Di Sant'Erasmo, la quale ha scelto di ritrovare se stessa all'interno di un convento, sperando di riacquisire un po' di pace e serenità.

Quello della contessa, però, non è stato un addio definitivo dato che rimetterà piede a villa Guarnieri nel corso dei nuovi episodi della soap e dovrà risolvere un bel po' di questioni rimaste in sospeso.

Adelaide, infatti, dovrà affrontare la verità con sua figlia Odile circa il nome del vero padre biologico, che ha scelto di tenerle nascosto per tutto questo tempo.

Salvo Amato non torna più nel finale de Il Paradiso delle signore 10

Nel frattempo Odile ha scelto di convolare a nozze con Ettore Marchese e, a questo punto, bisognerà capire se Adelaide sarà d'accordo oppure no con questa scelta della figlia.

Chi non tornerà in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 sarà Salvo Amato, interpretato da Emanuel Caserio.

Negli episodi iniziali della soap, Salvo aveva scelto di lasciare Milano per trasferirsi a Sanremo assieme alla sua compagna Elvira, per il bene del loro bambino che necessitava di stare a contatto con la natura e il mare per i suoi seri problemi di salute.

Da qui la decisione di lasciare la Caffetteria e iniziare questo nuovo percorso di vita: un ritorno di Salvo ed Elvira non è previsto per il finale di questa stagione.