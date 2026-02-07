Da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio, su Rai 1, tornano le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni il dottor Proietti è sempre più preoccupato per le condizioni di salute di Anita. In vista del San Valentino invece, Cesare è intento a preparare una sorpresa per Irene mentre lei crede che fra i due la relazione sia arrivata al capolinea.

Il Paradiso delle Signore: trame dei nuovi episodi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, vedono il dottor Enrico Proietti preoccupato per la salute di Anita.

Nonostante gli antibiotici a lei assegnati, la donna continua a stare male così come altri bambini. Dunque il dottore inizia a pensare che non si tratti di una semplice influenza.

Al ritorno da Firenze, Agata inizia a fantasticare su come sarà quando andrà a vivere nel capoluogo toscano insieme a Mimmo. Al contrario Concetta e Ciro sono sempre più preoccupati per il futuro della Caffetteria, al punto che devono avviare una selezione per trovare un cuoco in grado di sostituire Mimmo. Nel frattempo al magazzino iniziano i preparativi per girare le riprese del film: Delia è emozionata ma allo stesso tempo ha paura di sbagliare visto che dovrà occuparsi di un cliente esigente come Nazzareno Amidei.

Botteri va su tutte le furie quando viene a sapere da una delle Veneri, che la star ha fatto delle avances a Delia. Rosa e Marcello si ritrovano a lavorare insieme ed entrambi cercano di superare i dissapori legati alla fine della relazione. Per quanto riguarda Ettore e Matteo, i due discutono animatamente davanti a Odile. In vista del San Valentino, Irene crede che la relazione con Cesare sia giunta al capolinea per via di un malinteso ma in realtà lui sta organizzando una sorpresa.

Dove e quando seguire la soap

È possibile seguire Il Paradiso delle Signore dal lunedì al venerdì, su Rai 1. L'orario di messa in onda è alle 16:10 circa, subito dopo la fine de La Volta Buona condotto da Caterina Balivo.

Per chi invece intendesse seguire in anteprima o successivamente la tv soap targata Rai può farlo sul sito di RaiPlay nella sezione dedicata.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato le vicende de Il Paradiso delle Signore.

Un fan ha scritto: "Il parallelismo tra Rosa e Gabriella ci sta tutto perché sono entrambe opportuniste, mettono se stesse e la loro carriera davanti a tutto, non guardano in faccia nessuno e finiscono per esasperare chiunque abbia la sfortuna di gravitargli intorno". Un altro utente ha affermato: "Salvatore agli inizi era talmente illuminato che trovò lavoro alla cognata e spronò Gabriella ad andare a Parigi e diventare stilista. Che poi lo abbiano trasformato nella reincarnazione del fratello è un altro discorso, il vero Salvatore non era quello".

Un'ulteriore telespettatore ha commentato: "Il rapporto alla pari lo aveva con Adelaide, donna più grande di lui, con più soldi di lui e di un ceto diverso dal suo e non riesce ad averlo con una che faceva la commessa". Un altro utente ha commentato la piega che ha preso il rapporto tra Rosa e Marcello: "Personalmente non mi piace il modo in cui hanno trattato questa storia". Un fan invece ha detto: "Da tempo non seguo Il Paradiso delle Signore, ma leggendo le nuove trame vedo che è sempre più avvincente. Quindi sto pensando di tornare a rivederlo e magari riprendere anche i vecchi episodi". Un utente ha espresso un parere su Anita: "Anche a me non convince la sua salute. Inizio a preoccuparmi per lei". "Ma come si permette Nazzareno Amidei a fare delle avances a Delia, sapendo che lei non ricambia? Assurdo", ha invece concluso uno spettatore.