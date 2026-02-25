Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, che vanno dal 3 marzo al 6, offrono grande spettacolo. Rebecca tradirà Irene, mentre Enrico sarà complice di una scoperta molto importante.

Il paradiso delle signore, peggiorano le condizioni di Maurizio

I Marchesi vengono a sapere che Umberto ha inviato appositamente qualcuno a Londra poter poter sapere qualcosa in più di loro. Il Commendatore dovrà dare una spiegazione ad Ettore, che la aspetta con fervore. Nel frattempo, Rebecca decide non stare più a guardare e prenderà una decisione, nel corso di una cena a casa di zia Sandra.

Enrico verrà chiamato da Barbara che è molto preoccupata. Il piccolo Maurizio, infatti, sta molto male e le sue condizioni sono repentinamente peggiorate. Il dottore teme di sapere quale sia causa la della malattia del bimbo. Potrebbe trattarsi, infatti, di un'inttossicazione provocata da fattori esterni, come ad esempio l'ingestione di acqua non potabile.

Concetta viene invitata al Circolo, per pubblicizzare la lavatrice di ultima generazione che adesso possiede. Nel frattempo, Valeria vorrebbe proporre al Paradiso una nuova collaborazione: è una linea di intimo innovativo che la donna vorrebbe lanciare. Irene e Cesare stanno vivendo una relazione a gonfie vele, ma non sanno che Rebecca sta tramando qualcosa alle loro spalle.

La donna ha, infatti, nascosto una missiva che dimostra il legame tra zia Sandra e la signora, con una promessa di nozze.

Marcello e Rosa in crisi

Le anticipazioni che vanno dal 3 al 6 marzo de Il paradiso delle signore ci parlano anche del peggioramento del rapporto tra Marcello e Rosa. Alla fine, infatti, i due decideranno di comune accordo di lasciarsi. Quando lo scoprirà Tancredi, essendo molto affezionato alla donna, proverà a conquistarla ancora una volta. Umberto, nel frattempo, è molto sospettoso verso Ettore, perché ancora non sa cosa sta tramando l'uomo. Teme, infatti, qualcosa circa il suo arrivo a Milano con la sorella di questi. L'uomo deciderà di partire per Londra, dove andrà a trovare la madre malata ma, questo, farà discutere il commendatore e Odile. Inoltre, Guarnieri si confida con Marta: ha molte perplessità.