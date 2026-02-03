Le anticipazioni del Paradiso delle Signore delle puntate che andranno in onda nel corso delle prossime settimane rivelano che Delia si troverà a dover fronteggiare una situazione piuttosto sgradevole. Durante le riprese del film "Scrivo di te", che vede come protagonista Marina Valli, la giovane riceverà delle avance indesiderate da Nazzareno Amidei, una star molto esigente e dai comportamenti un po' sopra le righe. La situazione si complicherà ulteriormente nel momento in cui Gianlorenzo Botteri verrà a conoscenza di tutto ciò e deciderà di agire.

Anticipazioni Paradiso delle Signore: Delia riceve avance sgradite da Nazzareno Amidei

Nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore vedremo che procederanno le riprese del film, ma un episodio alquanto sgradevole contribuirà a rendere il clima piuttosto teso. Nello specifico, Nazzareno Amidei inizierà a flirtare con Delia, senza che la donna contraccambi le sue attenzioni, anzi. La giovane rimarrà profondamente turbata dalla cosa ma, al contempo, non saprà come comportarsi. Delia affronterà le riprese con tanta emozione ma, al contempo, anche tanta angoscia e preoccupazione per la situazione venutasi a creare.

Gianlorenzo Botteri affronta Nazzareno

Marina si lascerà sfuggire questo particolare con Gianlorenzo Botteri.

Lo stilista del Paradiso delle Signore non sembrerà affatto disposto a tollerare che la sua fidanzata venga trattata in questo modo, per tale ragione, deciderà di intervenire per porre fine a questa incresciosa situazione. Non resta che attendere le prossime puntate del Paradiso per scoprire se Botteri riuscirà a frenare le avance indesiderate di Amidei nei riguardi di Delia e, soprattutto, per capire quale sarà l'atteggiamento della giovane.

Cosa è successo nella puntata del 2 febbraio della soap

Nella scorsa puntata del Paradiso delle Signore, quella del 2 febbraio, Rosa e Marcello sono apparsi sempre più distanti. Malgrado i tentativi per cercare di appianare le divergenze tra di loro, la situazione sembra ormai irreparabile.

Agata, invece, ha continuato a riflettere sul suo futuro. L'idea di trasferirsi a Firenze è allettante, ma la paura di separarsi da Mimmo è altrettanto forte. Umberto si è trovato dinanzi delle difficoltà con la produzione cinematografica, così si è rivolto a Matteo facendogli una proposta allettante nella speranza che lui accetti e diventi un suo alleato.