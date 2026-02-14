Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nel palinsesto del pomeriggio di Rai 1 per questa stagione tv 2025/2026.

La fortunata serie italiana che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina avrà un numero maggiore di puntate nella fascia del pomeriggio, dopo la scelta della Rai di promuovere il prodotto e dargli maggiore spazio nel palinsesto di questa stagione.

La Rai cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore 10 in daytime

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10, a differenza di quanto è accaduto nel corso della passata stagione televisiva, potrà contare sulla messa in onda di un numero maggiore di episodi che troveranno spazio sempre nel daytime del primo pomeriggio, nello slot orario compreso tra le 16:10 e le 17:00 circa.

Per quest'anno, infatti, la Rai ha scelto di promuovere il prodotto e allungare la messa in onda producendo un maggior numero di episodi.

La soap opera con Roberto Farnesi, quindi, non chiuderà i battenti entro i primi di maggio come è accaduto in precedenza bensì andrà avanti fino al prossimo venerdì 22 maggio.

La soap opera Il Paradiso delle signore terminerà più tardi

Una scelta dettata dall'esigenza di assicurare la serie nella fascia pomeridiana per un maggior numero di settimane, così da poter garantire dei buoni ascolti in quello slot orario per un numero maggiore di settimane.

Lo scorso anno, infatti, dopo lo stop de Il Paradiso delle signore a inizio maggio, per la pausa estiva, gli ascolti del primo pomeriggio di Rai 1 avevano subito un sostanziale calo dal punto di vista Auditel.

Futuro da decidere per la soap opera del pomeriggio di Rai 1

Il tutto in attesa di scoprire quale sarà il destino della soap nella prossima stagione televisiva 2026/2027: al momento non vi sono ancora conferme ufficiali da parte della tv di Stato ma non si esclude che, alla luce dei buoni risultati d'ascolto registrati anche quest'anno, si possa procedere con la messa in onda dell'undicesima stagione sempre nella fascia del daytime pomeridiano.

Intanto, con il finale di questa stagione si assisterà al rientro in scena della contessa Adelaide dopo un lungo periodo di assenza e sarà pronta ad affrontare un bel po' di colpi di scena.

Di sicuro, però, la contessa Adelaide non uscirà di scena dalle trame della soap così come avevano temuto i numerosissimi fan: il suo ritorno in scena servirà in primis per far chiarezza alla figlia Odile circa il nome del suo vero padre, ovvero Umberto Guarnieri.

Marcello, invece, si ritroverà a dover affrontare il suo destino con Rosa Camilli: i due riusciranno a ritrovare la serenità e l'armonia tale da riprendere in mano le redini della loro relazione oppure Tancredi riuscirà a conquistare il cuore della giornalista del Paradiso Market, strappandola via sempre a Barbieri? Lo scopriremo entro fine maggio su Rai 1.