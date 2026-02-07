Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia Le novità riguarderanno il numero complessivo di episodi previsti per questa decima stagione che prosegue la sua regolare messa in onda nel primo pomeriggio.
A differenza degli anni scorsi, infatti, i vertici della tv di Stato hanno scelto di ampliare il numero degli episodi: di conseguenza la soap non chiuderà i battenti a inizio maggio così come previsto in un primo momento.
Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 su Rai 1: tutte le novità
Per gli appassionati de Il Paradiso delle signore 10 sono in arrivo delle buone notizie legate alla programmazione di questa stagione che, dal punto di vista Auditel, ha subito pesantemente la messa in onda de La forza di una donna nella stessa fascia oraria su Canale 5.
Le novità della decima stagione riguarderanno la messa in onda del numero complessivo di episodi: a differenza delle stagioni precedenti, la soap non terminerà a inizio maggio, bensì andrà avanti ancora per un po' di settimane.
I vertici Rai in accordo con la casa di produzione della soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, hanno scelto di allungare la messa in onda degli episodi inediti.
La soap Il Paradiso delle signore 10 non chiude più a inizio maggio 2026
Di conseguenza, per vedere il gran finale di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore bisognerà attendere fine maggio oppure inizio giugno.
Una scelta che renderà felicissimi i numerosi appassionati della soap opera che, da diverso tempo, chiedevano ai vertici della tv di Stato di poter allungare il numero complessivo di episodi, così da prolungare la serie durante tutto il periodo primaverile e magari anche in quello estivo.
Al momento, però, si è scelto di allungare solo di una ventina di puntate l'appuntamento con la soap opera ma non si esclude che per le prossime stagioni televisiva si possa optare anche per un prolungamento durante il mese di giugno, proprio come accade ai programmi del daytime pomeridiano e mattutino della rete ammiraglia Rai, previsti anche quest'anno per tutto il mese di giugno.