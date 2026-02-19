Le anticipazioni su come finisce Il Paradiso delle signore 10 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo.

Il personaggio interpretato da Vanessa Gravina rimetterà piede a Milano dopo un periodo di assenza e sarà pronto a tenere banco con i suoi nuovi intrighi, i colpi di scena e le vendette che saranno sempre al centro delle trame della fortunata serie pomeridiana di Rai 1.

La Rai cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore 10 in daytime

Per questa stagione, i vertici della tv di Stato hanno deciso di fare un regalo a tutti gli appassionati de Il Paradiso delle signore, aumentando il numero degli episodi in daytime.

La soap opera, infatti, non chiuderà i battenti per la pausa estiva entro i primi di maggio bensì andrà avanti fino al 22 maggio, arrivando così fino a fine mese.

Una scelta dettata dall'esigenza di non lasciare eccessivamente scoperta la fascia del daytime pomeridiano di Rai 1 durante il periodo primaverile, così da evitare che le serie turche previste su Canale 5 possano prendere il sopravvento, proprio come è accaduto nella scorsa stagione televisiva con La forza di una donna, diventata la soap dei record.

Il ritorno della contessa Adelaide: come finisce Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni sugli episodi che porteranno al gran finale de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena della contessa Adelaide.

Ancora una volta sarà lei a tenere banco negli episodi conclusivi di questo capitolo, con il suo rientro a Milano dopo che per diverse settimane è stata rinchiusa in un convento, per cercare di ritrovare se stessa e la sua serenità dopo un periodo decisamente turbolento e difficile.

Adelaide si rimetterà in gioco e dovrà affrontare un po' di situazioni che sono state lasciate in sospeso prima della sua partenza, tra cui quella legata all'identità del padre biologico di sua figlia Odile.

E, proprio Odile, sarà alle prese anche con il suo imminente matrimonio con Ettore Marchese: le nozze tra i due andranno in porto oppure la contessa Adelaide riuscirà a bloccare l'evento scoprendo la verità sulle menzogne del ragazzo?