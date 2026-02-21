La puntata de Il Paradiso delle signore andata in onda venerdì 20 febbraio alle 16:10 su Rai 1 ha chiarito un nuovo aspetto del passato dei fratelli Marchesi. Nell’episodio, infatti, Greta è riuscita a fotografare la lettera che suo padre Arturo aveva spedito anni prima a Umberto. La stilista ha poi mostrato gli scatti a Ettore e insieme hanno letto il prezioso documento, che ha rivelato una nuova versione dei fatti riguardanti il loro padre. Da quanto emerso, Umberto non è il diretto responsabile di ciò che è accaduto ad Arturo; tuttavia, il rapporto tra i due si è incrinato a causa del mancato sostegno del banchiere nei confronti del fratello minore.

Il contenuto della lettera di Arturo a suo fratello Umberto

Greta si è introdotta furtivamente nello studio di Umberto ed è riuscita a fotografare la lettera di suo padre Arturo, custodita nella cassaforte dell’imprenditore che, vale la pena ricordarlo, è anche suo zio. Dopo aver scattato le foto, la stilista ha tentato di lasciare indisturbata la stanza di Villa Guarnieri, ma Umberto è rientrato all’improvviso e l’ha sorpresa nel suo studio. L’uomo ha subito iniziato a dubitare della buona fede della ragazza, costringendola a inventare sul momento una scusa per giustificare la sua presenza lì. Successivamente, Greta ha mostrato a Ettore le immagini della lettera di Arturo, e insieme hanno letto le parole del loro padre: "Umberto, solo ora ho capito chi sei.

Ora che hai preferito credere a questa gente e non alle parole di tuo fratello. Lo sai anche tu che quelle contro di me sono solo infami calunnie: io sono innocente. Mi hai dato in pasto a quei lupi affamati e loro non hanno esitato a sbranarmi. Fratello mio, io ti maledico per questo, che tu possa pentirtene per il resto della tua vita".

Fiona Marchesi ha avuto una crisi di nervi di fronte a Matteo

Nel corso dell’episodio trasmesso su Rai 1 il 20 febbraio è emerso anche un nuovo dettaglio riguardante la madre di Ettore e Greta. I fratelli Marchesi hanno sempre raccontato di avere una madre malata, ricoverata in una clinica di Londra. Questa versione è stata confermata anche da Matteo, che si è recato nella struttura sanitaria per conto di Umberto con l’obiettivo di fare luce sulle origini dei due stilisti.

Durante la sua visita, Matteo ha scoperto che la donna si chiama Fiona Marchesi, ma non è riuscito a ottenere informazioni sul nome del marito, ormai deceduto. Portelli ha poi riferito a Guarnieri che, nel momento in cui ha provato a farle domande sul consorte, Fiona ha avuto una crisi di nervi, rendendo impossibile proseguire l’interrogatorio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Agata ha salutato Roberto

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, trasmesse su Rai 1, Agata ha iniziato a salutare gli amici prima della sua partenza per Firenze. In particolare, la giovane Venere ha avuto un commovente incontro con Roberto Landi, il primo a sostenerla e a incoraggiarla a seguire la sua passione per l’arte.

La ragazza pugliese ha riconosciuto il merito del direttore per l’aiuto ricevuto e, durante il saluto al suo datore di lavoro, gli ha confessato un segreto che non aveva mai avuto il coraggio di rivelargli: all’inizio si era innamorata di lui. Roberto non è rimasto sorpreso dalla confessione, spiegandole di essersi accorto dei sentimenti che provava, ma di aver preferito far finta di nulla. Nel frattempo Delia si è occupata delle acconciature per gli attori del musicarello, ricevendo le avance di Nazzareno Amidei. L’attore, molto famoso, l’ha invitata anche a cena, ma lei ha rifiutato. Intanto il suo fidanzato Gianlorenzo, ormai mosso dalla gelosia, ha tirato un pugno al rivale in amore. Spazio infine alle vicende di Johnny, che ha avuto un incidente con il furgone del magazzino dopo essersi dimenticato le catene da neve e ha fatto preoccupare Irene.