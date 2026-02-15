Con le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 non è escluso che possa esserci una importante novità legata alle vicende di Rosa Camilli, attualmente in forte crisi con il suo fidanzato Marcello Barbieri, dopo che i due avevano programmato di convolare a nozze insieme.

Rosa potrebbe ritrovarsi sempre più vicina a Tancredi, al punto che con il suo ritorno in città, Adelaide potrebbe scoprire che la ragazza è in dolce attesa del suo primo figlio, frutto proprio della sua vicinanza con il nipote.

Marcello e Rosa sempre più lontani ne Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore di febbraio rivelano che Marcello e Rosa continueranno a essere in profonda crisi e appariranno sempre più distanti l'uno dall'altro.

Marcello non potrà nascondere la sua sofferenza per come stanno andando le cose con la giornalista, dopo che i due avevano addirittura programmato di convolare a nozze insieme.

Gli scontri saranno all'ordine del giorno, al punto che Rosa si mostrerà sempre più vicina e complice con Tancredi Di Sant'Erasmo, con il quale il feeling sarà sempre più evidente.

E, ben presto, anche Tancredi scoprirà che le cose tra Rosa e Marcello non stanno funzionando, al punto da prendere in considerazione l'idea di farsi avanti con lei.

Adelaide scopre che Rosa è incinta: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Con gli episodi futuri de Il Paradiso delle signore 10, quindi, non è escluso che Tancredi possa riuscire nella sua impresa di far breccia nel cuore di Rosa e cercare così di farle dimenticare il suo ormai ex fidanzato Marcello Barbieri.

I due potrebbero apparire sempre più vicini e complici l'uno con l'altro, al punto da lasciarsi andare a un momento di passione travolgente.

Tra Rosa e Tancredi, quindi, si accenderebbe la fiamma della passione travolgente anche se la ragazza potrebbe sentirsi in colpa per questo tradimento a tutti gli effetti nei confronti di Barbieri.

Il colpo di scena potrebbe arrivare nel corso degli episodi che condurranno verso il gran finale: la contessa Adelaide ascolterebbe una conversazione segreta tra Rosa e Tancredi, durante la quale scoprirebbe che la ragazza è in dolce attesa di un figlio.