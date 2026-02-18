Con i nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10 previsti prossimamente su Rai 1 non è escluso che Marcello possa fare una clamorosa scoperta legata alla contessa Adelaide.

Nelle puntate precedenti di questa decima stagione abbiamo visto che la donna è uscita di scena per un po' di tempo per ritrovare se stessa all'interno di un convento, dove ha deciso di isolarsi da tutto e tutti.

Col suo ritorno, però, Adelaide potrebbe svelare la verità su questa scelta del tutto improvvisa: la scoperta di essere in dolce attesa di un bebè.

Il ritorno della contessa Adelaide nel finale de Il Paradiso delle signore 10

Il colpo di scena di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 potrebbe avere come protagonista l'amatissima contessa Adelaide, la cui presenza in scena nel corso dei nuovi episodi è prevista per il gran finale in onda entro maggio 2026.

La contessa aveva scelto di andare via da Milano per ritrovare se stessa e un po' di serenità dopo che Marcello Barbieri aveva scelto di chiudere la loro relazione e annullare il loro imminente matrimonio per viversi la sua storia d'amore assieme a Rosa Camilli.

A quel punto la contessa provò a vendicarsi e a mettere i bastoni tra le ruote alla giovane coppia, salvo poi fare un passo indietro e rinchiudersi in convento.

Marcello scopre che Adelaide è incinta: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Ma, dietro a questa decisione clamorosa della contessa, potrebbe celarsi un altro motivo ben più importante e del tutto inaspettato.

Non si esclude, infatti, che la vendetta di Adelaide nei confronti di Marcello possa essere dettata da una scoperta clamorosa che avrebbe fatto nel corso dell'ultimo periodo, legata alla gravidanza.

La contessa, quindi, potrebbe aver scoperto di essere in dolce attesa di un bebè e mossa dalla rabbia per la decisione di Marcello di mollarla a pochi giorni dal matrimonio, avrebbe iniziato a maturare la sua spietata vendetta.

Da qui, poi, la scelta di rinchiudersi in convento e portare avanti questa gravidanza in gran segreto fino a confessare tutta la verità al suo ormai ex fidanzato, il quale resterebbe basito e del tutto spiazzato da tale notizia clamorosa.