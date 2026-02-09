Il ritorno della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo è previsto nel corso delle prossime puntate di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore, che prosegue la sua corsa nel daytime pomeridiano di Rai 1.

Il personaggio interpretato da Vanessa Gravina rimetterà piede all'interno della celebre villa Guarnieri e non si esclude che possa arrivare a vendicarsi definitivamente del suo ex fidanzato Marcello Barbieri, al punto da metterlo seriamente in difficoltà, costringendolo a dare una svolta significativa alla sua vita.

Il ritorno di Adelaide nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10

Negli scorsi episodi della soap opera, il pubblico ha assistito all'uscita di scena momentanea della contessa Adelaide per cercare di ritrovare se stessa dopo un periodo di grande difficoltà, in cui aveva fatto del male al suo ex Marcello.

La contessa, però, rimetterà piede a Milano per gli episodi che porteranno al gran finale di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore e non si esclude che possa avere ancora il dente avvelenato nei confronti dell'ex compagno di vita, con il quale sognava le nozze.

Il sospetto è che, una volta rientrata a casa, Adelaide possa notare che si è creato un feeling decisamente speciale e inaspettato tra Tancredi e Rosa, ormai ex fidanzata di Marcello.

Adelaide spietata, rovina Marcello: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Non si esclude, quindi, che la contessa Adelaide possa decidere di intervenire in prima persona per convincere Tancredi a fare dei passi avanti nei confronti della giovane e affascinante giornalista, al punto da convincerlo a insistere ulteriormente affinché possa dargli una seconda chance.

Tra Tancredi e Rosa, quindi, potrebbe accendersi la fiamma della passione travolgente al punto che Marcello verrebbe a conoscenza di quanto sta accadendo tra i due.

Un colpo bassissimo per Barbieri che, fino alla fine, aveva sperato di poter riconquistare Rosa e convolare a nozze insieme.

Per la contessa, invece, si tratterebbe di una rivincita a tutti i costi: in questo modo costringerebbe Marcello a dare una svolta alla sua vita e voltare pagina definitivamente.