Le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 vedranno Greta al centro delle trame, dato che la ragazza riuscirà a entrare in possesso di una importantissima lettera contenuta all'interno della cassaforte di Umberto a Villa Guarnieri.

Il contenuto di tale missiva potrebbe cambiarle definitivamente la vita, dato che la ragazza potrebbe scoprire la verità sul vero padre biologico e venire a conoscenza di una verità clamorosa che cambierebbe non solo la sua vita ma anche quella del fratello Ettore.

Greta ritrova una lettera importante: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni di fine febbraio de Il Paradiso delle signore rivelano che Greta ed Ettore continueranno a portare avanti il loro piano segreto ai danni di Umberto e della sua famiglia.

Grazie a un servizio fotografico che verrà organizzato all'interno di villa Guarnieri, Greta riuscirà finalmente ad accedere alla cassaforte di Umberto.

La ragazza scoprirà che all'interno della cassaforte è contenuta una lettera importante scritta da suo padre, la quale potrebbe cambiare per sempre il corso della sua vita e quella di Ettore.

Greta scopre chi è il vero padre: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Non è escluso che, in tale missiva, il fratello di Umberto Guarnieri possa svelare al commendatore che in realtà coloro che ha sempre creduto suoi figli, in realtà non sarebbero i suoi veri figlio biologici.

Ettore e Greta, quindi, potrebbero essere figli illegittimi di Umberto Guarnieri: una verità clamorosa che metterebbe a durissima prova Greta, tanto da decidere di parlare apertamente con suo fratello e svelargli la verità su questa lettera che ha ritrovato nella cassaforte di Umberto.

Una scoperta che sarebbe scoppiettante per le trame di questa decima stagione della soap che, dal punto di vista Auditel, sta facendo fatica a imporsi nella gara ascolti del pomeriggio.

Al momento, infatti, l'appuntamento con La forza di una donna e quello con il daytime di Amici 25 permette a Canale 5 di vincere la sfida in quello slot orario con una media del 22% di share, contro il 17-18% registrato dalla serie tv di Rai 1 con Roberto Farnesi e Pietro Masotti.