Con le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste su Rai 1 non è escluso che Umberto Guarnieri possa ritrovarsi in serio pericolo di vita per colpa dei fratelli Marchese.

I due da diverso tempo stanno indagando sul conto del commendatore, fratello del loro papà ormai defunto e non si esclude che possano portare a galla delle verità scomode e inaspettate, tali da attuare la loro spietata vendetta nei confronti del commendatore, al punto da metterlo in serio pericolo di vita.

La vendetta di Greta contro Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda verso fine febbraio su Rai 1 rivelano che Ettore e Greta continueranno a portare avanti la loro indagine segreta su Umberto Guarnieri e, in occasione di un servizio fotografico che organizzeranno proprio a villa Guarnieri, tenteranno il colpaccio assoluto.

La ragazza riuscirà a entrare all'interno della cassaforte personale di Umberto a villa Guarnieri, entrando in possesso di una importantissima lettera che aveva scritto suo padre, indirizzata proprio al fratello Guarnieri.

Greta, però, per evitare di lasciare tracce troppo evidenti deciderà di scattare una fotografia a tale lettera così da poter poi svilupparla e avere una prova tra le mani di vitale importanza per la sua vendetta.

Umberto rischia la vita ed è grave: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Il colpo di scena, però, potrebbe non tardare ad arrivare: non è escluso che nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10, Greta ed Ettore arrivino alla resa dei conti con Umberto, dopo aver scoperto un clamoroso segreto contenuto proprio all'interno di quella preziosa missiva che aveva scritto il loro amato papà, ormai defunto.

Il sospetto, quindi, è che Umberto Guarnieri possa ritrovarsi vittima della furia cieca dei due fratelli, al punto da ritrovarsi a rischiare di morire per colpa loro.

Il finale di questa decima stagione della soap opera potrebbe vedere Umberto in serio pericolo di vita, sospeso tra la vita e la morte in un letto di ospedale dopo che Greta farà partire un colpo di arma da fuoco durante un accesissimo scontro verbale con il commendatore.