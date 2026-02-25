Le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 in programma durante la stagione primaverile potrebbero vedere Matteo in primo piano per cercare di bloccare le nozze di Odile.
Il giovane contabile del grande magazzino milanese si renderebbe conto di provare ancora dei sentimenti intensi nei confronti della figlia della contessa Adelaide, al punto da decidere di intervenire al più presto per bloccare questo fatidico sì e impedire così che diventi la signora Marchese.
Odile al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 10 per le sue nozze
Odile si ritroverà al centro delle prossime trame di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1, complice la sua decisione di convolare a nozze con Ettore.
Una scelta che la ragazza porterà avanti con fermezza, nonostante i mille dubbi espressi dal commendatore Umberto Guarnieri, il quale deciderà di indagare sul conto del ragazzo convinto del fatto che stia nascondendo qualcosa di serio e importante.
Per tale motivo Umberto deciderà di mettersi a indagare ma, quando la verità verrà a galla, Ettore cercherà in tutti i modi di far intervenire proprio Odile, finendo per creare zizzania e astio con il commendatore.
Matteo interrompe le nozze di Odile: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10
Nelle prossime puntate della soap opera, Odile potrebbe andare avanti per la sua strada in merito a queste imminenti nozze da celebrare con Ettore, al punto da organizzare tutto nei minimi dettagli.
Una scelta che lascerebbe perplesso e amareggiato in primis proprio Umberto Guarnieri, il quale potrebbe non nascondere la sua amarezza per la scelta fatta dalla figlia segreta, frutto della sua storia d'amore del passato con la contessa Di Sant'Erasmo.
Anche Matteo Portelli potrebbe non fare i salti di gioia per questa scelta di Odile, al punto da mostrarsi seriamente ansioso di poterla perdere per sempre.
E, proprio Matteo, potrebbe decidere di intervenire in prima persona per interrompere le nozze di Odile. Il fratello di Marcello farebbe irruzione in chiesa per chiedere alla ragazza di non sposare Ettore, portando a galla tutta la verità sul piano diabolico organizzato dal ragazzo con la sorella Greta.