Con le nuove trame de Il Paradiso delle signore 10 non si esclude che Odile possa scoprire di essere in dolce attesa di un bambino.

La figlia della contessa Adelaide si ritrova al centro delle trame data la sua relazione con Ettore Marchesi e il rapporto con Matteo Portelli, che non sembra essere affatto intenzionato a mollare la presa con la ragazza, complice anche il ritrovato feeling dal punto di vista professionale che li rende particolarmente vicini e uniti.

Le vicende di Odile al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 10 su Rai 1

Le vicende di Odile continueranno a tenere banco nel corso dei nuovi episodi di questa decima stagione della soap opera, dato che la ragazza si ritroverà a dover collaborare con Matteo Portelli.

Nel frattempo, però, Ettore non demorderà nei confronti della ragazza e continuerà a cercare di portare avanti la loro relazione, nonostante i mille dubbi e i sospetti che verranno mossi sia da Umberto Guarnieri che dallo stesso Matteo.

Odile, però, sembrerà convinta nel voler portare avanti questa relazione e soprattutto nel voler pronunciare il fatidico sì in chiesa con il giovane Marchesi.

Odile scopre di essere incinta: ipotesi prossime trame de Il Paradiso delle signore 10

Ma i colpi di scena potrebbero capovolgere i piani della ragazza e, nel corso dei futuri episodi de Il Paradiso delle signore 10, non è escluso che tra Odile e Matteo possa riaccendersi la fiamma della passione travolgente.

Il sospetto, infatti, è che questa ritrovata affinità tra i due dal punto di vista professionale possa portarli anche a rendersi conto di non essersi mai dimenticati del tutto, sebbene ormai in questa nuova stagione della soap opera abbiano scelto di intraprendere due nuove relazioni.

In uno dei prossimi episodi della soap opera, quindi, Odile e Matteo potrebbero ritrovarsi a vivere una notte di passione travolgente insieme, al punto che la ragazza farebbe una scoperta a dir poco clamorosa nei giorni a seguire.

Non è escluso, infatti, che Odile possa scoprire di essere in dolce attesa di un bebè e rendersi conto che il padre del bambino che porta in grembo sarebbe proprio il giovane Matteo Portelli.