Le ultime puntate de Il Paradiso delle signore 10 potrebbero vedere Umberto Guarnieri al centro dell'attenzione per il terribile caso dell'avvelenamento dei bambini, portato in luce da Enrico Proietti dopo che un gruppo di bambini sono stati particolarmente male.

Nei prossimi episodi le indagini per cercare di portare a galla tutta la verità andranno avanti e si arriverà a una scoperta clamorosa grazie a un'inchiesta di Rosa, la quale rischierà di mettere il commendatore Guarnieri nei guai, al punto che per lui potrebbero aprirsi le porte del carcere.

La scomoda verità sul conto di Umberto nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Il caso dell'avvelenamento dei bambini sarà al centro delle trame dei prossimi episodi di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore: Enrico si impegnerà con tutte le sue forze per portare a galla la verità su quanto è accaduto, al punto da seguire il consiglio della sua compagna Marta Guarnieri, la quale gli proporrà di affidarsi a Rosa.

E, proprio la giornalista del Paradiso Market, comincerà una scottante inchiesta con la quale proverà a far luce sull'accaduto e arriverà a scoprire dei segreti scomodi e del tutto clamorosi.

Rosa, infatti, scoprirà che la banca di Guarnieri ha finanziato una delle società di costruzioni che hanno edificato sui lotti di terreno attiguo al campetto inquinato che ha portato al malore di diversi bambini.

Umberto finisce in carcere: ipotesi ultime puntate Il Paradiso delle signore 10

Una scoperta clamorosa e del tutto scomoda in primis per Umberto, che si ritroverà in gran difficoltà e dovrà affrontare questo spinoso caso che rischia di compromettere la sua carriera e la sua reputazione.

Nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 10, infatti, Umberto potrebbe ritrovarsi a dover difendersi da gravi accuse che gli verranno mosse e non si esclude che per lui possano aprirsi le porte del carcere.

Il sospetto è che Umberto possa finire in prigione dopo che Rosa porterà a galla questa scomoda verità. Un'ipotesi avanzata anche dallo stesso Farnesi sui social, dove non ha escluso un finale scoppiettante per il suo Umberto in questo decimo capitolo della soap.