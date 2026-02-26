Oggi, 26 febbraio 2026, il mondo dello spettacolo si colora di rosa con una notizia che ha subito conquistato il web. Pietro Masotti, amatissimo interprete di Marcello Barbieri nella soap pomeridiana di Rai 1 Il Paradiso delle Signore, ha annunciato sul suo profilo Instagram la nascita della sua prima figlia, Liliana Zoe. L’attore, che nella serie veste i panni dell’imprenditore e direttore del grande magazzino, ha condiviso uno scatto emozionante direttamente dall’ospedale, immortalando un momento di gioia immensa che ha voluto subito regalare ai suoi fan.

In pochi istanti la notizia ha fatto il giro della rete, scatenando un’ondata di affetto e congratulazioni da parte di colleghi, amici e migliaia di ammiratori.

L'annuncio emozionante di Pietro Masotti: è diventato padre di Liliana Zoe

Pietro Masotti ha scelto Instagram per condividere uno dei momenti più intensi della sua vita: una foto tenerissima in cui la minuscola manina della neonata stringe quella del papà, accompagnata dal braccialetto identificativo che segna l’inizio di una nuova storia. Lo scatto, semplice e potentissimo, è accompagnato da una dedica che racchiude tutta l’emozione del momento: "Benvenuta al mondo amore di papà". Parole che raccontano la gioia, la commozione e le lunghe ore di attesa che hanno preceduto il lieto evento, trasformando il post in un messaggio d’amore che ha subito toccato il cuore dei fan.

Un’ondata di affetto dai fan e dai colleghi de Il Paradiso delle signore

Dal braccialetto mostrato nella foto emerge anche il nome scelto per la piccola: Liliana Zoe, una combinazione dolce ed elegante che sembra già riflettere la sensibilità dell’attore. Nel giro di pochi minuti, il post è stato sommerso da like e commenti: centinaia di messaggi di auguri, tra cui quelli di colleghi e amici del set de Il Paradiso delle signore, come Gloria Radulescu, Vanessa Gravina e Silvia Bruno, a conferma del forte legame che unisce il cast della soap di Rai 1 anche lontano dalle telecamere. In questo 26 febbraio, Pietro Masotti mette da parte i panni del carismatico Marcello Barbieri, direttore del grande magazzino, per indossare quelli, ancora più intensi e magici, di papà.