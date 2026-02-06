Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 16 al 20 febbraio su Rai 1 Ciro si ritroverà a ingannare sua moglie Concetta in merito alla delicata situazione che sta affrontando in Caffetteria, dopo che Mimmo ha scelto di lasciare il suo posto di lavoro per trasferirsi a Firenze con Agata.

Ettore, invece, continuerà ad attirare i sospetti di Umberto Guarnieri al punto che il commendatore chiederà a Matteo di raggiungere Londra per incastrare il promesso sposo di Odile e scoprire tutti i segreti legati al suo passato familiare.

Ciro inganna sua moglie Concetta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 16-20 febbraio

Agata e Mimmo si diranno sempre più pronti e proiettati verso la loro nuova vita lontana da Milano: i due hanno scelto di trasferirsi ufficialmente a Firenze e si diranno pronti a salutare i familiari.

Per Ciro e Concetta, però, non sarà affatto facile visto che la partenza di Mimmo lascerà un vuoto importante all'interno della Caffetteria.

Ciro si metterà all'opera per cercare un nuovo barista che possa dargli una mano a gestire il locale ma finirà per ingannare sua moglie Concetta.

Il capofamiglia dei Puglisi, infatti, farà credere a tutti di avere la situazione sotto controllo per non spaventarli ma alla fine non sarà affatto così.

Ettore Marchesi incastrato da Umberto nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore previsti dal 16 al 20 febbraio su Rai 1, inoltre, rivelano che Odile si professerà sempre più innamorata di Ettore e intenzionata a convolare a nozze al più presto con il ragazzo.

Intanto, però, Umberto Guarnieri continuerà a guardarlo in maniera sospetta e non riuscirà a fidarsi completamente di lui.

Il commendatore nutrirà dei profondi sospetti nei confronti del giovane Marchesi, al punto da decidere di indagare sul suo passato per cercare di incastrarlo e portare alla ribalta tutta la verità.

Umberto, quindi, chiederà aiuto a Matteo Portelli affinché possa recarsi a Londra per intercettare la verità sul conto dei due fratelli.

Una proposta che Matteo non si lascerà scappare, dato che anche lui da diverso tempo ha cominciato ad avere dei dubbi sul conto di Ettore Marchesi.