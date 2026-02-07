Le trame dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 previsti dal 16 al 20 febbraio su Rai 1 rivelano che Marcello Barbieri si mostrerà sconvolto nel momento in cui beccherà la sua ex Rosa in compagnia di Tancredi al Circolo.

Ciro Puglisi, invece, si rivelerà bugiardo nei confronti della sua famiglia e in particolare della moglie Concetta, dato che la terrà all'oscuro della verità legata alla difficoltà nel trovare un sostituto che possa prendere il posto di Mimmo all'interno della Caffetteria.

Marcello Barbieri sconvolto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 16-20 febbraio

Marcello si dirà pronto a cercare di dare una svolta alla sua vita dopo che la storia d'amore con Rosa Camilli ha preso una piega del tutto inaspettata e inattesa.

Il ragazzo, quindi, accetterà la proposta di Roberto a distrarsi e passare insieme la serata al Circolo, così da poter distrarsi.

Una volta arrivato lì, però, Marcello resterà sconvolto nel momento in cui troverà proprio Rosa in compagnia di Tancredi: i due stanno ultimando insieme i preparativi per la stesura della prossima intervista da realizzare sul nuovo numero de Il Paradiso donna.

L'ex fidanzato di Adelaide non la prenderà benissimo e si mostrerà fortemente amareggiato da tale scoperta, al punto da mostrarsi fortemente dispiaciuto per la fine di questa relazione.

Ciro Puglisi bugiardo con i familiari nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore al 20 febbraio

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore previsti dal 16 al 20 febbraio, inoltre, rivelano che Ciro Puglisi finirà per mentire ai suoi familiari in merito alla ricerca del nuovo cuoco che dovrebbe assumere all'interno della Caffetteria.

L'uomo, per non far preoccupare i suoi cari e in particolar modo sua moglie, farà credere a tutti di aver trovato il sostituto di Mimmo, ma questa non è la realtà dei fatti.

Intanto, però, Agata e Mimmo si diranno pronti a trasferirsi insieme a Firenze per iniziare questo nuovo capitolo della loro vita.

Nessun ritorno in programma per Adelaide: la contessa continuerà a soggiornare nel convento per redimersi dai suoi peccati, dopo aver causato del male al suo ex Marcello.