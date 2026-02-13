Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 23 al 27 febbraio in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Greta scoprirà le bugie del commendatore Guarnieri e si renderà conto che l'uomo sta cercando notizie sul suo conto e su quello del fratello Ettore.

Tancredi, invece, scoprirà che tra Marcello e Rosa c'è aria di tensione e che i due hanno scelto di dirsi momentaneamente addio e voltare pagina.

Greta scopre le bugie del commendatore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 23-27 febbraio

Greta e suo fratello si ritroveranno ai ferri corti nel momento in cui il ragazzo deciderà di mettersi in viaggio per raggiungere Londra al più presto e fare visita a sua mamma.

Greta non sarà d'accordo con la decisione del fratello e proverà a bloccarlo ma non ci sarà nulla da fare. Ettore si metterà in viaggio, in gran segreto, per poter raggiungere e vedere la sua mamma ignaro di quello che sta accadendo alle sue spalle.

Umberto Guarnieri, infatti, deciderà di far indagare sul conto dei due fratelli e riuscirà a far seguire Ettore in questa sua nuova trasferta londinese.

Ben presto Greta scoprirà che lei e suo fratello vengono spiati dal commendatore Guarnieri e non la prenderà affatto bene, al punto da mettere al corrente anche Odile, per cercare di farla litigare furiosamente con lo zio.

Rosa e Marcello si dicono addio: Tancredi interviene per farsi avanti

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 23 al 27 febbraio su Rai 1, inoltre, rivelano che tra Rosa e Marcello continuerà a esserci una profonda crisi, al punto che i due decideranno di dirsi addio e mettere un punto a questa storia d'amore travagliata.

Ben presto tale scoperta verrà fatta anche da Tancredi Di Sant'Erasmo, il quale scoprirà che i due non sono più una coppia e cercherà subito di farsi avanti nuovamente con la giornalista, complice quel sentimento mai sopito nei suoi confronti.

Ciro e Concetta, invece, si ritroveranno a dover prendere in mano le redini della Caffetteria e per loro non sarà facile fare i conti con i numerosi imprevisti che si ritroveranno a dover affrontare, dovuti all'assenza di Mimmo.