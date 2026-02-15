Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 23 al 27 febbraio in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Greta si mostrerà senza scrupoli nei confronti di Umberto dopo aver scoperto la verità sulle sue indagini segrete e cercherà in tutti i modi di metterlo in difficoltà.

Intanto Ciro si ritroverà sempre più in crisi per il mancato aiuto di Mimmo in Caffetteria e potrà contare sul sostegno della moglie Concetta mentre Enrico si occuperà dello stato di salute del figlio di Mirella.

Greta senza scrupoli: anticipazioni Il Paradiso delle signore 23-27 febbraio

Greta e suo fratello Ettore scopriranno che c'è qualcuno che sta indagando sul loro conto in gran segreto: trattasi del commendatore Umberto Guarnieri, che ha scelto di andare fino in fondo per cercare di scoprire i segreti dei due fratelli.

La reazione di Greta, di fronte a tale scoperta, non sarà delle migliori: la ragazza si mostrerà senza scrupoli nei confronti del commendatore e cercherà di fare il possibile per metterlo in difficoltà.

Per prima cosa Greta deciderà di parlare con Odile, informandola del fatto che suo zio sta facendo spiare lei e suo fratello e proverà in tutti i modi a scatenare una accesa discussione tra i due, cercando in questo modo di portare Odile dalla sua parte.

Ciro in forte crisi nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 su Rai 1

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore dal 23 al 27 febbraio, inoltre, rivelano che Ciro Puglisi si troverà in gran difficoltà nella gestione della Caffetteria dopo che Mimmo ha scelto di intraprendere la sua nuova vita al fianco di Agata.

Ciro potrà contare sul pieno supporto e sostegno da parte di sua moglie Concetta, la quale però si mostrerà sempre più affaticata dalle mille responsabilità.

Mirella, invece, si ritroverà a vivere dei momenti di grande paura per lo stato di salute del suo bambino: il piccolo Michelino continuerà a stare male ed Enrico si renderà conto ben presto che non si tratta di semplice influenza.

Tra Marcello e Rosa, invece, si verrà a creare un clima sempre più ostile e i due si mostreranno distanti l'uno dall'altro.