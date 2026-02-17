Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste dal 23 al 27 febbraio in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Marcello Barbieri si mostrerà scosso e amareggiato per l'evolversi della situazione sentimentale con Rosa Camilli, dato che i due appariranno sempre più distanti l'uno dall'altro.

Odile, invece, verrà a conoscenza delle bugie di Umberto: la ragazza scoprirà che lo zio sta indagando sul conto di Greta e del suo promesso sposo Ettore, restano a dir poco scioccata.

Marcello scosso e amareggiato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 23-27 febbraio

Il rapporto tra Marcello e Rosa diventerà sempre più complicato: i due appariranno divisi e tale situazione farà soffrire moltissimo il giovane Barbieri, pronto però ad arrendersi e a rassegnarsi alla fine di questa storia d'amore.

I due non riusciranno a trovare un punto di incontro per mettere da parte le incomprensioni e cercare così di andare avanti.

Intanto Tancredi, venendo a conoscenza della fine di questa storia d'amore, cercherà in tutti i modi di farsi avanti e provare così a far breccia nel cuore della giovane giornalista del Paradiso Market.

Odile incastra Umberto Guarnieri nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 23 al 27 febbraio, inoltre, rivelano che Ettore e Greta scopriranno che Umberto sta indagando in gran segreto sul loro conto, perché vuole scoprire i segreti familiari che hanno taciuto per tutto questo tempo.

Greta non la prenderà affatto bene e si dirà pronta a vendicarsi del commendatore Guarnieri, mettendo subito al corrente dei fatti Odile.

In questo modo Odile scoprirà che lo zio le ha mentito, perché in queste settimane ha iniziato a prendere informazioni in gran segreto sul conto del suo promesso sposo Ettore e deciderà di affrontarlo.

Ciro Puglisi, invece, si ritroverà a dover gestire da solo la Caffetteria e tutti gli imprevisti che ne conseguiranno dopo la scelta di Mimmo di fare un passo indietro per seguire Agata a Firenze.

Per Ciro non sarà affatto semplice, ma potrà contare sul pieno supporto morale di sua moglie Concetta, pronta ancora una volta a sostenerlo.