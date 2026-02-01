Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 9 al 13 febbraio in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Rosa si ritroverà a dover fare la sua scelta finale dopo che riceverà una nuova importante proposta di lavoro da parte di Tancredi.
Intanto Odile continuerà a essere ingannata da Ettore che porterà avanti il suo piano diabolico per cercare di colpire la famiglia della ragazza mentre Agata sarà pronta a iniziare la sua nuova vita professionale a Firenze, assieme al fidanzato Mimmo.
Rosa fa la sua scelta finale: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9-13 febbraio
Per Rosa continuerà il periodo difficile dal punto di vista professionale e umano: la ragazza si ritroverà a dover fare i conti con l'ennesima proposta di lavoro che le arriverà da Tancredi, il quale deciderà di metterla ancora una volta in difficoltà con una delle sue richieste inaspettate.
Rosa si prenderà del tempo per decidere e, alla fine, si ritroverà a dover fare una scelta finale che si preannuncia importante e del tutto inaspettata.
Questa volta, infatti, Tancredi si ritroverà costretto a dover fare un passo indietro dato che Rosa non avrà intenzione di assecondare alla sua richiesta e alla sua proposta.
Rosa sceglierà di non accettare la proposta di Tancredi e, con questa sua decisione, riuscirà a rincuorare il fidanzato Marcello Barbieri, che spererà in un loro ritorno di fiamma a tutti gli effetti.
Odile ingannata ancora da Ettore nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10
Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dal 9 al 13 febbraio, inoltre, rivelano che Odile verrà ingannata ancora una volta da Ettore Marchesi, il quale porterà avanti il suo piano diabolico ai danni della ragazza e anche della stessa famiglia Guarnieri.
Un piano che comincerà ad attirare non solo i dubbi da parte di Ettore ma anche quelli di Umberto Guarnieri che, nei prossimi episodi, comincerà a guardare in maniera diversa i fratelli Marchesi.
Intanto Agata Puglisi prenderà in considerazione seriamente l'idea di un trasferimento a Firenze, potendo contare anche sul totale sostegno da parte del suo fidanzato Mimmo, che non ha intenzione di lasciarla sola.